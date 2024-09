Alaposan ráerősített az augusztus eleji hosszú eladási hullámra a hír akkoriban, hogy Warren Buffet befektető cége, a Berkshire Hathaway a második negyedév folyamán jelentős mennyiségű Apple részvényt értékesített. Ráadásul a befektető legenda azt is jelezte, hogy a részvénypiac magas értékeltsége miatt tovább csökkentik részvény befektetéseit arányát és növelik a készpénz súlyát portfóliójukban.

És valóban az amerikai részvények nagyon drágák, olyannyira, hogy nem nagyon várható tőlük kiemelkedően magas hozam középtávon – hívta fel a figyelmet Mark Hulbert, a Hulbert Financial Digest alapítója. A szakértő nem csak a Warren Buffett által kedvelt mutatót vizsgálva jutott erre a következtetésre. Ez utóbbi az amerikai részvénypiac kapitalizációját hasonlítja össze az amerikai GDP-vel. Egy csomó más, a részvények fundamentális értékeltségét mérő mutatót is megvizsgált. Arra a következtetésre jutott, hogy ezek alapján az amerikai részvények legalább annyira túlértékeltnek tekinthető, mint a legutóbbi bikapiac csúcsán, 2022 januárjában, sőt néhány alapján még annál is drágábbak.

Az amerikai tőzsdék tehát hiába eresztették ki a gőzt a 2022 januártól októberig tartó medvepiaci esésben, most az új csúcsok közelében ismét veszélyes magasságokba értek. Ez persze nem jelenti azt, hogy rövidebb távon ne mehetnének feljebb az árfolyamok, a fundamentális értékeltségnek ugyanis meglehetősen kevéssé képesek előre jelezni ilyen időtávon a részvénypiac várható teljesítményét. Ugyanakkor a Hulbert által kiválasztott mutatóknak elég erősen teljesítettek historikusan akkor, amikor több éves távlatban kellett vizsgálni a várható részvénypiaci hozamokat.

Az S&P 500-as részvényindex Kép: Economx, stooq.com

A szakértő összesen 10 ilyen mutatót vizsgált meg abból a szempontból, hogy a hosszútávon számolt havi értékeiket milyen arányban haladják meg és ezt egy százalékos skálán helyezte el. Ha 100 százalékos ez az érték az azt jelenti, hogy ennél még sosem volt az adott mutató alapján magasabban a részvénypiac fundamentális értékeltsége, 0 százalék értelemszerűen ennek ellenkezőjét, a piac rekordmértékű alul-árazottságát jelenti.

A vizsgált indikátorok az S&P 500-as index elmúlt 12 havi és következő 12 havi eredményekkel számolt árfolyam/ nyereség mutatói, a ciklikusan kiigazított (Shiller-féle) P/E mutató, az árfolyam/osztalék, az árfolyam/árbevétel, árfolyam/osztalék hányadosok, az úgynevezett Q érték, a Buffet-féle korábban leírt hányadosok voltak. Ezen kívül megvizsgálta az amerikai háztartások vagyonának részvénypiaci kitettségét és az S&P 500-as index kapitalizációját az M2 pénzmennyiséghez képest.

Hulbert szerint jelenleg az összes mutató jóval 90 százalék feletti értéket mutat akár 2000-ig, akár 1970-ig visszamenőleg nézzük az S&P 500-as indexet, Ez alól az egyedüli kivétel az elmúlt 12 havi eredményekkel számolt P/E mutató volt, igaz, ez historikus összehasonlításban sem szokott kiugró értékeket mutatni a korábbi piaci csúcsokon. Mindez azt jelenti, hogy rövidebb távú hozamokra spekulálva ugyan még érdemes lehet felülni a közel két éve tartó emelkedésre, azonban aki hosszabb távon gondolkodik részvényvásárláson, az valószínűleg jobban teszi, ha kivár.

Fontos persze megjegyezni, hogy Buffett döntését nem csak az értékeltség vezette. Ő úgy látta ugyanis, hogy a jelenleg 4 százalék körüli hozamot biztosító amerikai államkötvények jelenleg megfelelő alternatívát jelentenek cége befektetésre váróvagyonának.