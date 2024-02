Kedden és szerdán óriási kamatfizetési hullám zajlik az inflációkövető állampapíroknál, melyek idén a 2022-es év inflációja alapján közel 15 százalékos kamatot biztosítanak. Csak ezen a két napon több mint 350 milliárd forintot fizetnek ki a lakossági befektetőknek (csak a lakosság vásárolhat ilyen papírt).

Újabb állampapírbefektetés

Kérdés, hogy mit érdemes kezdeni a kapott összeggel, és mit fognak vele tenni valójában. A helyzet nehezebb, mint tavaly vagy akár tavalyelőtt volt, hisz most már, amint azt nemrég elemeztük, nem lehet 8 százalék fölötti kamatot elérni kockázatmentes befektetéssel. A 8, pontosabban 7,9 százalék is csak úgy érhető el, ha most vesszük meg az aktuális PMÁP sorozatot, és megtartjuk hosszabb távra, mert ha jövőre eladjuk a kamatfizetéskor, a 99 százalékos nettó vételi árfolyam miatt a tényleges hozamunk csak 7 százalék körül lesz.

Ugyancsak 7 százalékra számíthatunk, ha a 3 éves FixMÁP állampapírt vesszük meg: ez most a következő három év mindegyikében 7 százalékot fizet, ami annyiban kedvező lehet, hogy vélhetően az idei infláció alapján a jövő évre a PMÁP sorozatok 4-5 százalékot fognak fizetni, attól függően, hogy végül hogy alakul az idei infláció, ami nem valószínű, hogy érdemben magasabb lesz 4 százaléknál.

Tőzsdei lehetőségek

Felmerül a kérdés, hogy ha az állampapírpiacon nincsnek már olyan magas kamatok, hozamok, mint az elmúlt két évben, a magas infláció időszakában, akkor érdemesebb-e a kockázatosabb befektetések felé fordulni. Itt mindenekelőtt a részvénypiac jöhet szóba, de van egy kis gond: a részvénypiacok óriási ralin vannak túl, olcsónak már nem mondhatók, most beszállni már csak kedvezőtlen kockázat/hozam aránnyal lehet.

Ez nem csak a nagy amerikai technológiai részvényekre, hanem az európai tőzsdékre, sőt, a hazai nagyobb papírokra is vonatkozik. Az OTP és a Telekom hatalmasat emelkedtek az elmúlt egy évben, kirívóan olcsónak már biztosan nem nevezhetők. Ettől természetesen még folytatódhat az emelkedés bennük, de egy ilyen rali után bármikor jöhet egy kiadósabb korrekció, amikor akár 10-20 százalékot is eshetnek a papírok, ami nem éppen kellemes élmény azoknak, akik megszokták, hogy az állampapíroknál nem kell ilyen kellemetlenségre számítaniuk.

Olcsón a 2022-es összeomláskor lehetett vásárolni a BÉT-en, először az Ukrajna elleni orosz támadás idején, majd a tőzsdei cégeket érintő különadók bevezetésekor, de az energiaárak elszállása és a forint összeomlása is alkalmas időszakok voltak: a nagy pánikban sokan olcsón eldobálták legkiválóbb papírjaikat. Most, amikor majdnem minden rendben, vége az inflációnak, újra alacsonyak az energiaárak, nincs már alkalmi vétel.

Ingatlan

Sokan ilyenkor ingatlanvásárláson is gondolkoznak, bár azért keveseknek lehet akkora állampapírállományuk, melynek mostani 15 százalék körüli kamatából komolyabb ingatlanbefektetést lehetne eszközölni, hacsak nem az ország leolcsóbb térségeit szemelik ki. Az ingatlanpiacon az lehet a kockázat, hogy volt egy közel 10 éves hatalmas fellendülés, melynek során 3-szorosukra emelkedtek az árak, és egy ekkora emelkedést gyakran követ hosszabb, több éves stagnálás, esetleg visszaesés.

Semmi sem olcsó, a kamat is lecsökkent

Márpedig bármibe is fektetünk, ahol kockázatot kell vállalni, az aranyszabály: olcsón venni, drágán eladni. A végkiárusítás egyik befektetési szegmensben sem most van, vagyis nehezebb olcsón vásárolni. Persze az mindig utólag derül ki, hogy mi az olcsó, de a nagy pesszimizmus időszakában jóval nagyobb az esélye, hogy alkalmi vételeket találunk, netán akkor, amikor egy részvény vagy egy iparág éppen beindul, ahogy ezt a mesterséges intelligencia és a hozzá kötődő részvények tették bő egy éve.

Költsük hát el

Bármilyen meglepő is, de ebben a jelenlegi helyzetben megfontolandó lehet a kamatot elkölteni. Hogy miért? Mert a befektetési lehetőségek nem a legjobbak, ugyanakkor nehéz éveken éltünk át. A járvány idején sok mindenben korlátozva voltunk, utána a két éven át tomboló infláció nagy reálbércsökkenést okozott, és ezt a legtöbb esetben még messze nem tudta kompenzálni a béremelés. Végre viszonylagos nyugalom van: megérdemeljük, hogy ha most megkapjuk a kamatot, pótoljuk belőle, amiről le kellett mondanunk az elmúlt években.