A részvénypiac forgalma az átlagos napi értéket jóval meghaladta, 28,2 milliárd forintot ért el, a vezető részvények jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI érdeklődérére elmondta: "hurráoptimista" hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken, annak köszönhetően, hogy a tőkepiacokat feszültségben tartó grönlandi helyzet rendeződni látszik.

A budapesti tőzsde a nyugat-európaiakhoz képest is felülteljesítő volt, az OTP pedig új történelmi csúcson zárt. A blue-chipek közül is kiemelkedett a Mol, amelynek árfolyamát a szerb olajvállalat felvásárlásával kapcsolatos hírek hajtják felfelé - tette hozzá.

A Mol 212 forinttal, 5,89 százalékkal 3810 forintra erősödött, 8,8 milliárd forintos forgalomban. Az olajpapír árfolyama legutóbb 2007-ben volt ennél magasabban, az év szeptemberéből jegyzik történelmi csúcsát, csaknem 3877 forinton.

Az OTP-részvények ára 930 forinttal, 2,45 százalékkal 38 940 forintra nőtt, forgalmuk 13,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 48 forinttal, 2,53 százalékkal 1948 forintra emelkedett, forgalma 1,0 milliárd forint volt

A Richter-papírok árfolyama 390 forinttal, 3,84 százalékkal 10 540 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 382,17 ponton zárt csütörtökön, ez 62,69 pontos, 0,61 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.