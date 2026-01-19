Gyengüléssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni FTSE-100 mutató 0,44 százalék, a frankfurti DAX-index 1,22 százalék, a párizsi CAC-40 index 1,78 százalék csökkenéssel fejezte be a napot. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,77 százalékkal süllyedt.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 4 centtel, 0,06 százalékkal, 64,17 dollárra emelkedett. Az arany határidős jegyzése 1,78 százalékkal, 81,96 dollárral 4677,36 dollárra drágult unciánként.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 4,05 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 35,38 eurón zárt.
Hétfőn nem volt kereskedés az amerikai tőzsdéken nemzeti ünnep miatt.
