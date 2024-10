Miután a második negyedévben első ízben sikerült az európai cégeknek profit növekedésről számot adniuk, a harmadik negyedévben valószínűleg megint rosszabbra fordult a helyzet. A Bank of America szerint az elemzők átlagosan egy százalék körüli nyereségcsökkenést várnak a 600 legnagyobb európai tőzsdei vállalattól a most induló gyorsjelentési szezonban a másdoik negyedévhez képest az előző 3 hónapos időszakban elért 6 százalékos bővülés után.

Az összesített eredmények visszaesését elsősorban az árbevétel 2 százalékosra becsült csökkenése okozza amelyet sok részben tud ellensúlyozni a vállalat profitmarzsainak enyhe növekedése. Különösen az energetikai szektor és a gyengélkedő európai fogyasztói kereslet következtében a ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó cégek teljesíthettek gyengén, a bankok visszaút a kamatkörnyezet kedvező alakulása miatt várhatóan jó számokat közölhetnek. A befektetési bank szakértői szerint a bankok és a pénzügyi szolgáltató szektor nélkül az összesített nyereségek visszaesése jóval nagyobb mértékű, akár 6 százalékos is lehetne.

A Stoxx Europe 600-as index alakulása Kép: Economx, investing.com

Persze a visszaesés egyelőre csak az előző negyedévhez képest érzékelhető, a tavalyi év hasonló időszakához képest viszont elég tekintélyes lesz a növekedés. Az Erste Bank elemzői szerint az európai cégek nyeresége az előző év azonos időszakához képest 5,8 százalékkal lehetett magasabb a harmadik negyedben, s ez az ütem a negyedik negyedévben 10 százalékra is ugorhat.



Nyár közepén még egészen máshogy nézett ki a helyzet, azonban azóta az Európából érkező sorozatos rossz hírek nyomán az elemzők folyamatosan csökkentették előrejelzéseiket. Július végén még 3 százalékos átlagos profit növekedést vártak a második negyedévhez képest a Stoxx Europe 600-as index kosarában szereplő cégektől

A leminősítéseket alapvetően két tényező okozta:

Az európai fogyasztók sokkal kevesebbet költöttek, mint azt korábban várták. Ez elsősorban a luxuscikkeket és a tartós fogyasztási cikkeket gyártó és forgalmazó cégek, illetve az autóipari vállalatok teljesítményére nyomta rá bélyegét.

Másrészt folyamatosan romlott az egész eurózónát jellemző makrogazdasági környezet. Erről bővebben itt írtunk.

A Bank of America szakértői ezért továbbra is alulsúlyozni javasolják az európai részvényeket. Úgy látják, hogy a globálisan is romló beszerzési menedzser indexek által sugallt lassulást még akkor sem tudná a kínai kormány által bejelentett ösztönző csomag jelentősen megfordítani, ha azok elérnék kívánt hatásukat. A globális gazdaság romló növekedési kilátásai, a várhatóan emelkedő részvénypiaci kockázati prémium és a csökkenő profitvárakozások miatt szerintük mintegy 15 százalékkal csökkenhet a Stoxx 600 Europe index értéke a jövő év közepéig, 450 pontra.