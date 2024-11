Amilyen gyorsan jött múlt pénteken, olyan gyorsan véget is ért a hazai gyorsjelentési szezon érdemi része, amely után a fő következtetés, hogy a vezető hazai tőzsdevállalatok ha nem is képesek (az OTP kivételével) mindig felülmúlni az elemzői várakozásokat, a stabil eredménytermelésre azonban lehet tőlük számítani. A vezető részvények azonban durván alulértékeltek, még úgy is, hogy az OTP-részvények történelmi csúcson forognak, a Richter papírokkal pedig rekord közelében kereskednek.

Nagyot nőtt a Telekom árfolyama idén, mégsem drága

Időben visszafelé haladva, a Magyar Telekom jelentésével zárult a blue chip kör. A távközlési szolgáltató bevételsoron hozta a várakozásokat, a nettó nyereség viszont 6 százalékkal haladta meg a konszenzust, aminek láttán a menedzsment megerősítette éves várakozásait, amiből a legfontosabb, hogy 150 milliárd forint lehet az idei adózott nyeresége a Magyar Telekomnak. Az elmúlt 12 hónapban a Telekom szinte fillérre pontosan ekkora nyereséget ért el adózás után (125,6 milliárdot értek el idén az első 9 hónapban és 24,3 milliárdot 2023 negyedik negyedévében). A 12 havi gördülő profitadatokat (E) az árfolyammal (P) összevetve 7,6-os P/E érték adódik, vagyis a cég piaci kapitalizációja a 7,6-szorosa az egy évnyi nettó nyereségnek.

A BUX index szinte kizárólag fölfelé tartott novemberben

A Richter idei kilenchavi nyeresége adózás után 175,2 milliárd forint, a tavalyi negyedik negyedév pedig 36,4 milliárdos profittal zárult. Ezt a gördülő, 12-havi nyereséget (211,6 milliárd forint) összevetve a jelen árfolyamból számolt részvénypiaci kapitalizációval szintén elég alacsony, 9,5-ös P/E árazás látható.

Az OTP csoport már az első 9 hónapjának végén 826 milliárd forint adózott eredménynél tart, azaz erősen esélyes, hogy éves csúcsot dönt a hitelintézet, 1000 milliárd feletti nyereséggel. A tavalyi záró negyedév nyereségét több egyszeri tétel rontotta, így a 12-havi gördülő adat 958,5 milliárd forint. Ezt összevetve a cég piaci kapitalizációval szintén alacsony (6-os P/E) értékeltséget kapunk.

A Mol az elmúlt négy negyedévben ingadozó teljesítmény mellett összesen 482,5 milliárd forint adózott eredményt ért el. Ezt figyelembe véve a Mol a legolcsóbb blue chip részvény, amelynek árfolyama a megtermelt nyereség csupán 4,4-szeresét tükrözi.

35 százalékkal alulértékelt a négy vezető részvény

Az idei árfolyammozgások óriási szórásokat mutatnak. A legjobb teljesítményt messze a Magyar Telekom nyújtotta, a társaságot 78 százalékkal értékelik többre a befektetők, mint az év elején. Az OTP papírok idén 30 százalékkal drágultak, a Richter árfolyama pedig 23 százalékkal van az éveleji szint felett. A fekete ló a Mol, a jelenlegi árfolyam 7 százalékkal van a 2024 eleji állapot alatt.

A négy blue chip összesített (gördülő) P/E mutatója mindössze 6, ami alapján jóval lenne tér további árfolyam-emelkedésnek. Főleg azért, mert az elmúlt tíz év P/E átlaga 9,2, ami alapján a magyar részvénypiac 35 százalékkal tekinthető önmagához képest is alulértékeltnek.