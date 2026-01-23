A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 135,4 pontos, 0,11 százalékos csökkenéssel, 125 061,81 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta:

a csütörtöki hurráoptimista hangulat után oldalázás, illetve mérsékelt gyengülés jellemezte a budapesti tőzsdét, az OTP kivételével a vezető részvényekben korrekció volt megfigyelhető. A magyar bankpapír árfolyama a délutáni órákban lendült felfelé a Citi jelentős céláremelése után, és napi maximumán, új történelmi csúcson zárta a hetet.

Megjegyezte, hogy Abu-Dzabiban alacsonyabban szinten megkezdődtek a béketárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével, de ennek hatásai még nem érződtek a piacokon péntek délután.

A Mol árfolyama 40 forinttal, 1,05 százalékkal 3770 forintra csökkent, 6,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 310 forinttal, 0,8 százalékkal 39 250 forintra erősödött, forgalmuk 13,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,72 százalékkal 1934 forintra esett, forgalma 482,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,14 százalékkal 10 420 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 354,87 ponton zárt pénteken, ez 27,3 pontos, 0,26 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.