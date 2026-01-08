Alig ért véget a 2025 decemberi kivonulási hullám, most a Jack Mallers fémjelezte Strike, amely a villámgyors Bitcoin tranzakcióiról (Lightning Network) és egyszerű kezelőfelületéről volt híres, értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban – írta a revb.hu.

A felhasználók fiókjában megjelent „Fontos fiókfrissítés” azt írta:

„Az új magyarországi szabályozások miatt a fiókja 2026. január 9-től nem támogatja a kereskedést. EUR és BTC eszközeit bármikor kiutalhatja.”

A magyar felhasználóknak így kevesebb mint 24 órájuk maradt arra, hogy aktívan kezeljék pozícióikat az alkalmazáson belül.Holnaptól a „Vétel” és „Eladás” gombok inaktívvá válnak, az applikáció pedig egyszerű tárcává degradálódik, ahonnan már csak menekíteni lehet a pénzt.

A Strike döntése illeszkedik abba a sorba, amely az elmúlt időszakban jellemezte a hazai fintech és kripto szektort. A nemzetközi sztenderdeknél is merevebb hazai szabályozás (különös tekintettel a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, azaz az SZTFH követelményeire) sorra riasztja el a globális szereplőket.

A Revolut már korábban jelezte, hogy a magyar entitása alól kiveszi a kripto-szolgáltatásokat.

A hazai piac egyik úttörője, a CoinCash kénytelen volt felfüggeszteni működését, mivel sokáig nem állt rendelkezésre megfelelő informatikai auditor (validátor), ami törvényi előírás volt a működéshez.

A globális kereskedési óriás, az eToro is hasonló lépésre kényszerült, és drasztikusan korlátozta a magyar felhasználók hozzáférését a kriptoeszközökhöz.

A Kriptomat szintén a szabályozói nehézségekre hivatkozva bedobta a törölközőt.

Bár időközben meglett az első magyar kripto validátor vállalat, úgy tűnik, ez a globális szereplők számára vagy túl későn érkezett, vagy a megfelelés költségei és adminisztrációs terhei egyszerűen nem érik meg a viszonylag kis méretű magyar piac fenntartását – magyarázta a lap.

Nincs ok a pánikra, a pénz biztonságban van.

A Strike közleménye egyértelműen fogalmaz: a kiutalások (mind euróban, mind Bitcoinban) továbbra is működnek. Azonban azt javasolják minden érintettnek, hogy ne várjanak. Bár a kiutalás „bármikor” lehetséges, a szolgáltatók kivonulásakor gyakran lassulhat az ügyfélszolgálat vagy a technikai háttér.

A Strike távozása is mutatja, hogy a szabályozói szigorítások szűkítik a felhasználók lehetőségeit és versenyhátrányba hozzák az országot. Míg Európa nagy része a MiCA rendelethez igazodik, Magyarországon a jelek szerint a helyi sajátosságok továbbra is rostálják a piacot.