Egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy a közösségimédia-függőség komoly kockázatokat hordoz a fiatalok számára: bizonyos kor alatt az intenzív okostelefon-használat már mérhető problémákat okozhat.

Erre reagálva a YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be – írja a hvg.hu.

A szülők vagy gondviselők napi időkorlátot állíthatnak be a platform Shorts-videóihoz – akár teljesen le is tilthatják azokat.

Jennifer Flannery O’Connor, a YouTube termékmenedzsmentért felelős alelnöke arról beszélt, hogy az iparágban ez az első olyan bevezetett funkció, amely a „short tartalom” szabályozásáért felelős.

Újdonság az is, hogy a 13-17 éves felhasználók esetében alapértelmezetten bekapcsolják a szünetre és lefekvésre figyelmeztető emlékeztetőket. Emellett a platform módosít a videók ajánló algoritmusán is, hogy a tinédzserek nagyobb arányban találkozzanak a korosztályuk számára megfelelő tartalmakkal.

A következő hetekben egy új regisztrációs folyamat is elindul a gyerekfiókok számára. Ezek a fiókok a szülői profilhoz kapcsolódnak, és nincs saját e-mail-címük, valamint jelszavuk. A YouTube közlése szerint a felhasználók néhány érintéssel válthatnak majd a fiókok között a platform mobilalkalmazásában.