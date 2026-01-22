Magyarországon tovább nőtt a generatív mesterséges intelligencia (AI) használata: a munkaképes korú lakosság körében az AI-t használók aránya 27,9 százalékról 29,8 százalékra emelkedett 2025 első és második féléve között, ami 1,9 százalékpontos növekedést jelent fél év alatt. Ezzel Magyarország stabilan a világ top20 AI-használó gazdasága között maradt, a 19. helyen zárva az évet – derül ki a Microsoft legújabb, 2025 második félévére vonatkozó „Global AI Adoption in 2025 – A Widening Digital Divide” című jelentéséséből.

A növekedés üteme Magyarországot olyan országokkal helyezi egy sorba, mint Németország, Lengyelország vagy Csehország, ahol hasonló, 1,8–2,1 százalékpontos bővülést mértek ugyanebben az időszakban.

„Magyarország erős alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy tovább gyorsítsa a mesterséges intelligencia elterjedését, ami közvetlenül járul hozzá az ország versenyképességének erősítéséhez és a gazdasági növekedéshez. A Microsoft célja, hogy a technológia széles körű elérhetővé tételével, valamint a digitális készségek fejlesztésével aktívan segítse a gazdaság AI-alapú átalakulását” – mondta Bábel Gabriella, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója.

2025 második felében a világ népességének 16,3 százaléka, vagyis nagyjából minden hatodik ember használt generatív mesterséges intelligenciát tanulásra, munkára vagy problémamegoldásra. A növekedés ugyanakkor egyenlőtlen: míg a Globális Északon a munkaképes korú lakosság 24,7 százaléka használ AI-eszközöket, addig a Globális Délen ez az arány mindössze 14,1 százalék, és a különbség tovább nőtt 2025 során. Az élenjáró országok között olyan gazdaságok szerepelnek, mint az Egyesült Arab Emírségek, Szingapúr, Norvégia, Írország és Franciaország, amelyek korán és következetesen fektettek be digitális infrastruktúrába, készségfejlesztésbe és közigazgatásban használatos AI-alkalmazásokba.

Ha megnézzük a leggyorsabb növekedést elérő gazdaságokat, az egyensúlytalanság még egyértelműbbé válik. Az AI-adaptáció arányának legnagyobb növekedését elérő tíz nemzete közül mindegyik magas jövedelmű ország. Dél-Korea és az Egyesült Arab Emírségek kiemelkednek, mindkettő több mint négy százalékpontos növekedési rátát ért el. Dél-Korea kiemelkedik 2025 második felében, mint az egyetlen ország, amely drámai ugrást tett a globális AI-bevezetés terén. Mindössze három hónap alatt hét pozíciót javított, a 25. helyről a 18. helyre emelkedett, ami a legnagyobb előrelépés az összes ország közül ebben a félévben.

Nyelvi támogatás

A Microsoft AI Economy Institute jelentése szerint azokban az országokban terjed leggyorsabban a mesterséges intelligencia használata, ahol több kulcsfeltétel egyszerre teljesül. Ezek közé tartozik a fejlett digitális és internetes infrastruktúra megléte, a megbízható számítási kapacitás és felhőszolgáltatások elérhetősége, a lakosság és a munkaerő felkészültsége a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazására, valamint a kiszámítható, innovációt támogató kormányzati és szabályozói környezet. A jelentés kiemeli azt is, hogy a nyelvi támogatottság és a helyi igényekre szabott megoldások döntő szerepet játszanak az AI penetrációjában.

Magyarország ezek közül több területen is kedvező adottságokkal rendelkezik. Az ország digitális infrastruktúrája és internet-ellátottsága európai összevetésben is erős, a vállalati és lakossági felhőhasználat folyamatosan bővül, és egyre több szervezet alkalmaz mesterséges intelligenciát irodai, elemzési, ügyfélkiszolgálási vagy fejlesztési feladatokra. Ugyanakkor további fejlődésre van szükség az AI-készségek elmélyítésében, különösen a kis- és középvállalkozások körében, valamint az oktatás és az államigazgatás területén.

Az AI használatának hazai terjedését a magyar nyelv egyre magasabb szintű támogatottsága is elősegíti, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencián alapuló megoldások – köztük a Copilot – a mindennapi munkavégzésben és üzleti folyamatokban is könnyen alkalmazhatók legyenek. Ennek részeként a Microsoft legalább 10 milliárd magyar szót és szókapcsolatot felhasználó adatkészlettel tréningeli az AI-rendszereit, amelyet a hazai fejlesztői ökoszisztéma számára is elérhetővé tesz.

Egyre mélyülő különbségek

A jelentés szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése történelmi léptékben nagyon gyors, ugyanakkor az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy azok az országok lesznek az igazi nyertesei a technológiai átalakulásnak, amelyek egyszerre fejlesztik technológiát, a humán tőkéjüket és szabályozási környezetüket. Magyarország 2025 második félévében mért teljesítménye azt jelzi, hogy az ország kedvező pozícióból indul a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazása és gazdasági-társadalmi előnyeinek kiaknázása terén.