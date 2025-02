Már iPhone-években is számolhatjuk az androidos telefonunk élettartamát

Összedugta a fejét a Google és a Qualcomm, aminek hála az új Snapdragon chipekkel ellátott Androidos készülékek már akár 8 éven keresztül is folyamatos hardveres és szoftveres támogatást is kaphatnak. De a gyártó ennél tovább is növelheti az élettartamot.