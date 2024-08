Az Arxiv-ban megjelent tanulmány szerint a Google leányvállalatának találmánya nemrégben elérte az amatőr emberi szintű teljesítményt a sportágban.

A vállalat a tanulmányban felvázolta a robot működését, valamint felvételeket is készített arról, ahogy különböző képességű és lelkes pingpongjátékosokkal veszi fel a harcot.

Ahogy a videón is látszik, a robot pingpongtudása egyelőre finoman szólva sem tükröz olimpiai teljesítményt. A The Next Web a tanulmány alapján megjegyzi, hogy a robotnak a labdavisszaadásban kellett jónak lennie, valamint az olyan összetettebb feladatokban, mint a hosszú távú tervezés és a stratégiaalkotás. Különböző stílusú ellenfelek ellen is játszott, és hatalmas mennyiségű adatot használt fel a megközelítése finomításához és annak alkalmazásához.

A robotkar 29 játékból 13-at megnyert a különböző szintű játéktudással rendelkező emberi ellenfelek ellen, a kezdő játékosok 100, míg a középhaladók 55 százalékát verte meg.

A DeepMind szerint a mostani projekt eredményei egy lépést jelentenek előre afelé, hogy emberi szintű sebességet és teljesítményt érjenek el a robotok a valós feladatokban.

A japán Omron nevű cég mérnöki fejlesztették ki a világ első robot asztalitenisz-oktatóját, ami 2017-ben a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült.