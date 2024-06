Az úgynevezett RevPontokat úgy gyűjthetik a hazai felhasználók, ha használják a Revolut kártyájukat és a neobankhoz tartozó szolgáltatásokat. Ezeket a pontokat később különböző értékes szolgáltatásokra és kedvezményekre válthatjuk be.

Pontokat kaphatunk a Revolut kártyával végzett vásárlások után, azonban a kapott pontok mennyisége függ attól, hogy milyen fajta csomagot használunk – írja a Revb.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amíg a Standard felhasználók 5000 forintnyi vásárlás után kapnak egy hűségpontot, addig az Ultra csomag birtokosai már 500 forintonként.

A vásárlásokhoz az Aprópénz opció is beállítható, amivel 10 forintonként lehet egy pontot szerezni, de ehhez különböző szorzók is elérhetők, amivel megtöbbszörözhetjük a kapott forintok, így a kapott hűségpontok számát is.

A bankon belül elérhető Szállások vagy Élmények szolgáltatásokon belüli vásárlások esetén kétszeres pontot kaphatunk, ebben az esetben is 10 forint ér egy pontot.

A begyűjtött hűségpontokat három éven át válthatjuk be, többek között légitársaságoknál vezetett légi mérföldekre, azaz repülőjegyre vagy kedvezményes szolgáltatásokra.

A Revolut ehhez a British Airways, a Quatar Airways, a KLM és az Air France légitársaságokat ajánlja, de más légitársaságoknál is elérhető a partnerprogram. Ezen felül a fintechen keresztül elérhető Szállások és Élmények szekcióban elérhető szolgáltatások és szállások vásárlásakor is beválthatjuk a hűségpontjainkat, hogy kedvezményt kaphassunk.