A Blinklist magazin számára egy kilenc könyvből álló olvasólistát állított össze Sam Altman, az emberiséget alapjaiban meghatározó ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezérigazgatója.

A lapnak a vezérigazgató azt nyilatkozta: az olvasás nem csak egy remek kikapcsolódási forma egy hosszú nap után, hanem az élet legnagyobb kérdéseit is segítheti megérteni.

Az Einstein személyes küzdelmeit vizsgáló tényirodalomtól kezdve a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos mai társadalmi témák feltárásáról szóló filozófiai olvasmányokig, Sam Altman olvasmánylistája egészen biztosan megnyitja az elménket – véli a magazin.

Az ajánlott könyvek között van a holokauszt-túlélő Viktor Frankl Az élet értelméről című pszichológiai alkotása, amelyben a szerző a holokauszt során szerzett tapasztalatain keresztül mutatja be, hogyan találjuk meg saját, egyedi célunkat, legyen szó bármilyen élethelyzetről.

A listán szerepel a Nobel-díjas Daneil Kahneman Gyors és lassú gondolkodás című könyve, valamint az innováció fontosságát bemutató Nulláról az egyre című könyv is, amelyet Peter Thiel írt. Az emberi elme és képzelet erejéről szóló The Beginning of Infinity című, David Deutsch által jegyzett írás is Sam Altman kedvencei között van.

A lista talán legismertebb műve Aldous Huxley 1932-ben megjelent disztópikus regénye, a Szép új világ, amely egy olyan világot mutat be, ahol a boldogságot futószalagon gyártják, az egyéniségek pedig feledésbe merülnek.