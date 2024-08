Szeptember 9-én tartja a kaliforniai techóriás a következő eseményét, ahol minden bizonnyal az iPhone 16-ot is leleplezi, melynek az az Apple Intelligence lehet a központi eleme, amit az EU-ban élőknek egy darabig még nélkülözniük kell, ahogy a ChatGPT fejlesztőivel okosított Siri virtuális asszisztenst is.

Iparági értesülésekre hivatkozva a Business Insider azt írja, új AirPods és Apple Watch is érkezik. Úgy hírlik, hogy az iPhone 15 Pro Max modellhez hasonló már az iPhone 16 alapmodelljei is megkapják a némítókapcsolót felváltó 'Akció gombot'. Ezen az új modellek színpalettája is vérfrissítést kap, és egy régi kedvenc, a rózsaarany színű telefon is visszatér.

További iparági információk szerint az új iPhone-ok akkumulátora jelentősen eltérhet az eddigiektől, ugyanis nagyobb lehet az akkumulátorcellák energiasűrűsége, amit azt jelenti, hogy vagy az akkumulátor élettartama hosszabb lesz, vagy a méretében lesz kisebb.

Mindennek az újonnan életbe lépő uniós jogszabályokhoz lehet köze, ami kimondja, hogy a minden akkumulátornak cserélhetőnek kell lennie, továbbá minimum ezer töltési ciklust kell bírniuk.