Franciaország nem kér Elon Musk beavatkozásából, kőkemény fellépést terveznek

Az Európai Bizottság is ferde szemmel nézi Elon Muskot, ahogy az X-en keresztül képes befolyásolni más országok állampolgárait, de most a franciák is besokalltak és büntetőeljárást indítottak az X ellen, mert úgy érzik, nem véletlen, hogy leginkább a szélsőjobboldali poltikusok és retorika jelenik meg a platformon.