A holdjárókhoz kifejlesztett nukleáris rendszereket mutattak be az európai kutatók, amelyek segítségével – a szakemberek reményei szerint – biztosítani tudják az égitestről való visszajutáshoz szükséges energiát. Egyre több állam és államközi szövetség, így Oroszország, Kína és most már Európa is az atomenergia felé fordul, hogy fenntartható energiamegoldást találjon a bolygónk egyetlen holdján végzett küldetésekhez.

Az Európai Atomenergia Közösség (Euratom) és a Tractebel energetikai vállalat mérnökei egy plutónium-238-at használó radioizotópos termoelektromos generátort (RTG) terveznek, amely az izotópok természetes bomlásából származó hőt alakítaná át elektromos árammá. A felszabaduló hő hatékonyabb hasznosítása érdekében két Stirling-motort alkalmazna a rendszer. A jelenleg elérhető nukleáris akkumulátorok és generátorok sok üzemanyagot igényelnek, ráadásul viszonylag nagy méretük folytán az indítási tömegük is jelentős.

A Pulsar-projekt célja, hogy egyszerre javítsa az energiahatékonyságot és csökkentse a szerkezet tömegét.

A gyártásnál Európa az első

A tervezett reaktor egy holdjáró vagy rakományszállító működtetéséhez elegendő, 100-500 W teljesítményre lenne képes – írja az Interesting Engineering.

Az építési folyamatok még nem kezdőtek el.

Első lépésként egy olyan tesztkörnyezetet alakítanak ki, amely képes a Holdra jellemző viszonyok szimulálására. Kiemelt tényező a projekt megvalósítása folyamán, hogy minden szükséges egységet Európában gyártsanak, mivel jelenleg az összes létfontosságú anyagot más kontinensekről kell beszerezni.