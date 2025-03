Elon Musk eladta közösségimédia-cégét, az X-et az xAI-nak, a mesterséges intelligencia vállalatának. Az xAI 45 milliárd dollárt fizet X-ért, valamivel többet, mint amennyit Musk fizetett érte 2022-ben, de az új megállapodás 12 milliárd dollár adósságot tartalmaz – írta a CNN.

Musk az X-en megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott, ez a kombináció hatalmas lehetőségeket tár fel az xAI fejlett mesterségesintelligencia-képességének és szakértelmének az X hatalmas látogatói körével való ötvözésével.

Musk nem jelentett be azonnali változtatásokat az X-en, bár az xAI Grok chatbotja már beépült a közösségi média platformba. Musk szerint a kombinált platform „okosabb, értelmesebb élményeket fog nyújtani”.

Az egyesült társaság értéke 80 milliárd dollár.

Musk rengeteg változtatást hajtott végre az egykor Twitter néven ismert platformon, mióta 2022-ben megvásárolta, így néhány jelentős hirdetőt menekülésre késztetett. Elbocsátotta a cég alkalmazottainak 80 százalékát, felforgatta a platform ellenőrzési rendszerét, és a felvásárlást követő hónapokon belül visszaállította a felfüggesztett politikusok fiókjait.

A Fidelity befektetési cég októberben úgy becsülte, hogy az X közel 80 százalékkal kevesebbet ért, mint amikor Musk megvette. Decemberre az X valamelyest magához tért, de még mindig csak körülbelül 30 százalékát érte annak, amit Musk fizetett érte.

Musk a Trump-adminisztráció Kormányzati Hatékonysági Minisztériumánál betöltött szerepe miatt került a figyelem középpontjába, ami kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy mekkora figyelmet fordít vállalataira, különösen a Teslára.

A Tesla egyik első befektetője szerint Elon Musk túl sok mindennel foglalkozik, és nem marad elég figyelme a cégre, amely egyébként is szenved a Trump által kivetett vámok miatt. Úgy gondolja, Muskot döntés elé kell állítani.

Az X és az xAI kombinálása most lehetővé teheti Musk feladatainak egyszerűsítését.

Musk azon is dolgozik, hogy vezető szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia a Trump-adminisztrációnál és a technológiai iparban is. Az év elején egy befektetői csoportot vezetett, akik közel 100 milliárd dollárért megkísérelték megvásárolni a ChatGPT-t gyártó OpenAI-t, ami újabb eszkalációt jelent a Musk és az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman közötti hosszú távú rivalizálásban.

A nagy hirdetők, akik nagyrészt azért hagyták el az X-et, mert a gyűlöletbeszéd elterjedt a platformon, és a nácibarát tartalom mellett futottak, elkezdtek visszatérni. Állítólag az Amazon és az Apple is újra befektet X kampányba.

Az X lenyűgöző visszapattanásának legnagyobb tényezője azonban szinte bizonyosan maga Musk.

Musk kormányzati tényezővé válása a világ leggazdagabb emberét hatalmas befolyással ruházta fel a szövetségi kormány működése felett, amelyet gyorsan igyekezett átalakítani. Musk tavaly Trump-párti gépezetté alakította az X-et, 200 millió követőjének írt bejegyzéseiben rasszista összeesküvés-elméleteket terjesztett a Biden-adminisztráció bevándorlási politikájáról.

Musk most, hogy a végrehajtó hatalomban dolgozik, arra is használja az X-et, hogy közvetítse a Kormányzati Hatékonysági Minisztériumával véghez vitt változtatásait.