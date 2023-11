Az AI Pin gyufásdoboz méretű eszköz, ami főként hangalapú vezérléssel működik. Ugyanaz a Qualcomm Snapdragon processzor hajtja meg, mint például a Samsung csúcskészülékeit.

A készülékben a TechCrunch szerint a többi okoseszköz minden földi jója helyet kap: giroszkóp, gyorsulásmérő és egy 13 megapixeles kamera.

Egy dolog nincs rajta: kijelző. Csak egy kivetítő, aminek hála akár a saját kezünk is lehet a képernyő.

A készüléken javarészt egy érintőfelület helyezkedik el, amivel vezérelhetjük a készüléket, és egy kisebb, 5-6 órás üzemidővel rendelkező akkumulátor is helyet kapott benne. A készülék ezen felül teljes egészében mesterséges intelligencia-alapú, amihez egy saját operációs rendszer is készült, az MI-vel a középpontban.

This is the Humane Ai Pin https://t.co/ytUSGF3y55 pic.twitter.com/Zrcoaf49u7