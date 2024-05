A főváros egyik megújuló színterének, a Bem József térnek a közelében fekvő, modern irodaház kiválóan megközelíthető tömegközlekedéssel, kerékpárral és autóval egyaránt. Az agglomerációból érkezők HÉV-vel is átszállás nélkül juthatnak el a Margit Palace-be, de a munka utáni lazításhoz a pesti belváros is könnyedén, akár gyalogosan is elérhető.

A Resolution Property hazai portfóliójába tartozó Margit Palace elkötelezett a fenntarthatóság iránt. A hamarosan telepítésre kerülő, 320 panelből álló és 116 kW összeteljesítményű napelempark további lépést jelent a még zöldebb működés felé: a tervek szerint közel 6,8%-kal csökkentve az ingatlan átlagos, éves energiafelhasználását, ezáltal pedig közvetve a bérlőket érintő üzemeltetési költségeket is.

Az irodaház tágas terei, modern kialakítása, a Dunapart és a Margit sziget közelsége, a helyben és a környező utcákban megtalálható szolgáltatások kavalkádja által nyújtott inspiráló és vibráló környezet abszolút ideális helyszínt biztosíthat a kreatív munkavégzéshez és a hatékony csapatmunkához. A Margit Palace korszerű épületüzemeltetési, technológiai háttérrel támogatja a mindennapi, zökkenőmentes munkavégzést.

Természetesen a bérlői igények lehető legteljesebb kiszolgálására és a wellbeingre is kiemelt figyelem jut. Az épületben biztonságos és tágas biciklitároló, relaxáló és elmélyült beszélgetésekre alkalmas pihenőhelyek, de remek kávézó és étterem is megtalálható.

Kiknek lehet tökéletes választás a Margit Palace? Azoknak a cégeknek, amelyek: