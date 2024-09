A patinás, száz éves dán gyógyszergyártó, a Novo Nordisk arra kérte az amerikai hatóságokat, hogy engedélyezzék a súlycsökkentő gyógyszert már a 6 és a 12 éves gyermekek számára is.

A Novo Nordisk felnőtteknek és tizenéveseknek szánt elhízás elleni gyógyszere biztonságos és hatékony már a 6 éves gyermekeknél is, feltéve, ha diétával és testmozgással kombinálják – derült ki egy új tanulmányból, amely megnyithatja az utat a kisgyermekek első elhízás elleni kezelése előtt.

A súlycsökkentő gyógyszerek hatóanyaga, a liraglutid igazoltan csökkentette a testtömeget, lassította a súlygyarapodást és javította az általános egészségügyi mutatókat a a 6 és 12 év közti gyermekeknél a New England Journal of Medicine szaklapban közzétett és a madridi European Association for the Study of Diabetes konferencián bemutatott kutatás szerint – írja az Euronews.

A gyógyszer az úgynevezett GLP-1 gyógyszerek osztályába tartozik, amelybe olyan blockbuster gyógyszerek sorolhatók, mint a Wegovy és az Ozempic - mindkettő a Novo Nordisk-tól származik -, valamint az amerikai rivális Eli Lilly Mounjaro nevű terméke.

Az említett gyógyszerek az étvágyat, a teltségérzetet és az emésztést befolyásoló hormonok működését utánozzák.

A kutatók megállapították, hogy azoknak a gyerekeknek, akik több mint egy évig szedték a gyógyszert, 5,8 százalékkal csökkent a testtömegindexe. Míg ezen időszak alatt a placebo gyógyszert kapó kontrollcsoportba tartozó gyermekek testtömegindexe 1,6 százalékkal nőtt.

Amennyiben a a vizsgálatok eredményei alapján a Novo Nordisk engedélyt kap a forgalmazásra az amerikai szabályozó hatóságoktól, ez lenne az első olyan gyógyszer, amelyet a gyermekek körében vetnek be a súlycsökkentés érdekében az Egyesült Államokban. Európában az orvosok már 12 éves kortól felírhatják a Saxenda márkanévre hallgató gyógyszert.