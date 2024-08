Az apis florea felfedezése Máltán felveti az őshonos méhpopulációkra gyakorolt pusztító hatástól való félelmet. A vörös törpeméh először hozott létre kolóniát Európában – állapították meg tudósok. Ez a fajta Ázsiában őshonos, és felfedezése riadalmat keltett a helyi méhészek és természetvédők körében, akik attól tartanak, hogy az őshonos méhpopulációkra gyakorolt hatása pusztító lehet.

„Aggasztó, hogy az apis floreát Máltán találták meg. Ez a méhfaj valószínűleg versenyezni fog a virágporért és a nektárért az őshonos beporzóinkkal, egy olyan rovarcsoporttal, amely már most is csökkenőben van. Az is nagyon valószínű, hogy ezek a méhek több olyan betegséget is hordoznak majd, amelyekkel szemben az európai méhek kevéssé lehetnek ellenállóak” – nyilatkozta a The Guardian brit lapnak Dave Goulson, a Sussexi Egyetem biológiaprofesszora.

Korábbi jelentések szerint a vörös törpefaj lassan terjeszkedett Ázsiától a Közel-Keletig és Északkelet-Afrikáig, de eddig még soha nem észlelték Európában.

„Ha Máltán van, akkor ez az első olyan mézelő méh előfordulása Európában, amely nem a nyugati kaptárméh, az apis mellifera” – jegyezte meg Francis Ratnieks brit entomológus, a Sussexi Egyetem méhészeti professzor emeritusa.

Amikor a több mint kétezer felnőtt méhből álló kolóniát egy faágat körülölelve fedezték fel, majd DNS-vizsgálatot végeztek a faj azonosítására. Amint a fajt apis florea-ként azonosították, eltávolították, és megsemmisítették. A Journal of Apicultural Research című folyóiratban megjelent tanulmányukban a kutatók azonban azt gyanítják, hogy a méhek egy csoportja már elhagyta a kaptárat, hogy új kolóniát alapítson.

Hajóval érkezhettek a nemkívánatos vendégek

A kolónia közelsége Birzebbuga szabadkikötőhöz, Málta fő teherforgalmi csomópontjához, arra utal, hogy a méhek egy kereskedelmi hajón keresztül érkezhettek. „Ez az egyik fő útvonal, amelyen keresztül az apis mellifera különböző alfajai, valamint más méh-, darázs- és egyéb repülő rovarfajok eljuthatnak őshonos elterjedési területükről távolabbi helyekre” – mondta Juliana Rangel, a Texas A&M Egyetem méhészprofesszora. Rangel szerint ez a felfedezés egy újabb példa arra, hogy az éghajlati válság miatt emelkedő hőmérséklet a fajok korábban új területekre való terjedését ösztönzi.A kutatók úgy vélik, hogy az enyhe telek Máltán és más dél-európai országokban kedveznek ennek az invazív fajnak a túléléséhez. A vörös törpeméh Izraelben is megtalálható.

Ha Izraelben meg tud élni, akkor merem állítani, hogy Máltán is jól elboldogul

– tette hozzá Ratnieks.

Rangel szerint „csupán néhány év kérdése”, hogy ez a faj egy másik helyre is átterjedjen. „Tekintettel arra, hogy a Földközi-tengeren viszonylag sok sziget van eléggé közel egymáshoz, és arra, hogy a kontinentális szárazföld is ilyen közel van, nagyon valószínű, hogy a jövőben több ilyen behurcolásra kerül sor, ami olyan módon fenyegeti a biológiai sokféleségünket, amit talán még fel sem fogunk.”

„Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy éberek legyünk, jelezzük minden olyan példány vagy raj észlelését, amely másnak vagy újnak tűnik, és eltávolítjuk őket, különösen a belvízi kikötőkben, ahol a rajok a hajókon utazhatnak.”