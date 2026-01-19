Könnyen lehet, hogy nem lefutott ügy a szerb nemzeti olajvállalat (NIS) tulajdonosváltása, bár a múlt héten úgy festett, a Mol vásárolhatja meg a társaság problémássá vált, orosz kézben lévő részvénycsomagját, ezzel az 56 százalékkal pedig irányító többséghez jut a magyar cég.

Hétfőn azonban már úgy tűnik, az Egyesült Arab Emirátusok állami olajcége (ADNOC) is versenyben van még. A VG írt hétfőn arról szerb lapértesülés alapján, hogy a Mol és az ADNOC egyszerre is részt vehet az oroszok kivásárlásában. Erre egyébként Vucic elnök is utalt a múlt héten. Ha valóban ez az elképzelés valósul meg, akkor a Mol csoporthoz „csak” a NIS üzemanyagtöltő hálózata kerülne, a pancsovai finomítót pedig az arabok vásárolnák meg.

Az ügyletről Holoda Attila energetikai szakértő a Klubrádióban pedig azt mondta, eddig szó csak a finomítóról és a kúthálózatról esett, holott Szerbiában a Mol a kutatási és kitermelési területen is aktivizálhatja magát, aminek nyilván pozitív hozadékai lennének.