Megnyitotta a CATL közel-keleti zöldenergia szervízközpontját Szaúd-Arábia fővárosában. A több mint 7 000 négyzetméteres új központ mérföldkő a CATL közel-keleti jelenlétének megerősítésében, és kulcsszerepet játszik a térség energiaellátásának támogatásában.
A CATL közleményében azt írja, a NING SERVICE Experience Center átadásával a CATL tovább erősíti közel-keleti jelenlétét, és új szintre emeli a zöldenergia megoldásokhoz kapcsolódószolgáltatásait a térségben.
A közlemény szerint a beruházás összhangban áll Szaúd-Arábia Vision 2030 programjával és a régió karbonsemlegességi törekvéseivel.
A közel-keleti ország célja, hogy 2030-ra a főváros járműállományának 30 százaléka elektromos legyen, miközben az ipari és logisztikai szektorban is egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektromos berendezések és a megújuló energiaforrások alkalmazása.
Ugyanakkor továbbra is jelentős kihívás az ország olajfüggősége, az extrém éghajlati viszonyok, valamint a megfelelő töltési és szervízinfrastruktúra hiánya.
