A biológiai sokféleség mellett az életminőségünk is áldozata lehet a világszerte közel 3500 idegenhonos inváziós faj előretörésének, amelyekkel szemben a HUN-REN ÖK által vezetett Invázióbiológiai Divízió is felvette a harcot – írja az intézmény.

Válasz az invázió kihívásaira

A biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi platform (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) új jelentése szerint az emberi tevékenység hatására több mint 37 000 idegenhonos faj került be a világ különböző régióiba és élőhelyeire, és számuk példátlan ütemben növekszik. Közülük több mint 3500 káros inváziós faj, amelyek nagymértékben veszélyeztetik a természetet, a természet által az embernek nyújtott szolgáltatásokat, a gazdaságot, az élelmiszer-biztonságot, az egészséget és a jó életminőséget.

E fajok vizsgálatára ezért hazánkban is nagy hangsúly fektetnek. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) vezetésével az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium részeként tavaly létrejött Invázióbiológiai Divízió célja, hogy távoli szakterületeket átfogva, egységes koncepció mentén adjon választ az inváziós fajok által okozott kihívásokra, feltárja az inváziók ökológiai, társadalmi és gazdasági következményeit, valamint lehetséges előrejelzési és védekezési módokat dolgozzon ki. Az Invázióbiológiai Divízió 16 kutatócsoport együttes munkája révén járul hozzá az invázióbiológiai jelenségek megértéséhez.

Drága dolog az invázió

Az inváziós idegenhonos fajok, amelyekről gyakran már csak túl későn vesznek tudomást, komoly gondokat okoznak minden régióban és országban. Az IPBES 143 tagállamának képviselői által a németországi Bonnban jóváhagyott, az inváziós idegenhonos fajokról és azok visszaszorításáról szóló értékelő tanulmány megállapítja, hogy

a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák drámai változása mellett e fajok globális költségvonzata 2019-ben meghaladta az évi 423 milliárd dollárt, és ez az összeg 1970 óta minden évtizedben legalább megnégyszereződött.

Miközben történelmileg számos fajt szándékosan telepítettek be haszon reményében, az IPBES jelentése megállapítja, hogy a végül invázióssá váló fajok negatív hatásai mind a természetre, mind az emberekre nézve óriásiak.

Globálisan az inváziós idegenhonos fajok az állatok és növények nyilvántartott kihalásának 60 százalékában jelentős szerepet játszottak, és 16 százalékban egyedüli okozói voltak. Ezenkívül legalább 218 olyan idegenhonos inváziós faj van, amely több mint 1200 faj helyi eltűnésért felelős. Valójában a biológiai inváziók őshonos fajokra gyakorolt hatásainak 85 százaléka negatív

‒ fejtette ki Anibal Pauchard chilei professzor.