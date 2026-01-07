Új repülőgéppel, 19-re bővül a Wizz Air budapesti flottája, a légitársaság ennek köszönhetően 5 új, kizárólag a Wizz Air kínálatában elérhető járatot indít a magyar fővárosból, valamint 6 útvonalon sűríti a járatait – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a Wizz Airnek új célállomásai lesznek:

Görögországban, Kefalónia szigete és a Peloponnészoszi-félsziget déli része, Kalamata környéke.

Spanyolországban pedig szintén júniusban indul új járat Menorcába.

heti két járat is indul Várnába,

valamint április végétől heti négyszer is lehet Krakkóba utazni.

Az új járatok mellett a 19. repülőgépnek köszönhetően további 6, már meglévő útvonalon is bővül a légitársaság kapacitása. Antaliába, Jerevánba, Malagára, Máltára, Marosvásárhelyre és Tallinnba még több járat közlekedik majd minden héten.

A Wizz Air 256 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a légitársaság a 2025-ös pénzügyi évben 63,4 millió utast szállított.

A társaság korábban, 2025 decemberében közölte, hogy a féléves jelentés szerint teljes bevételük az egy évvel korábbihoz képest 9 százalékkal, 3,342 milliárd euróra nőtt. Adózás utáni eredményük 2,6 százalékkal, 323,5 millió euróra emelkedett. Az üzemi nyereségük 25,8 százalékos bővüléssel meghaladta a 432 millió eurót.