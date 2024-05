A Magyar Telekom árbevétele 224,2 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, a 220 milliárdos elemzői várakozásokkal szemben. A cégcsoport árbevétele így 14,5 százalékkal lett több, mint az előző év azonos negyedévében. A társaság szerint a mobil adatforgalom és a vezetékes szélessávú szolgáltatások folyamatos növekedése, valamint az inflációkövető díjkorrekció pozitív hatásainak köszönhető a szép növekedés, de az energiaárak is érdemben csökkentek az elmúlt évben, csökkentve a kiadási oldalt.

Nettó eredmény

A nettó eredmény 2024 első negyedévében 33,7 milliárd forint volt, szemben a tavalyi első negyedévi 10,5 milliárd forinttal, a korrigált nettó eredmény pedig 35 milliárd forint lett, miközben az elemzői várakozások átlaga pedig 28,5 milliárd volt. A társaság az idei évre előre jelzett 130 milliárd forintos eredményvárakozását 140 milliárdra emelte, így az egy részvényre jutó eredmény is célszerűen ennyit, közel 8 százalékkal nőhet.

Kép: Economx

Ez akár önmagában elég lehet ahhoz, hogy az árfolyamot is megnövelje hasonló mértékben, ami így több évtized után ismét ezer forint fölé kerülhet. Ugyancsak lényeges hatás, hogy a várható nettó eredménnyel együtt a részvényesi visszajuttatás is megnő, miután azt a társaság ígérete szerint nagyjából az adózott eredményének 70 százalékán tartja.

Felértékelődő részvények

Ez megnöveli a lehetséges részvényenkénti hozamot, ami abban az esetben, ha tovább csökken a hazai jegybanki alapkamat és az intézményi állampapírhozamok is csökkennek, fokozottan felértékelheti a részvényeket. Ennek fontos feltétele az is, hogy a részvényesek erre az eredményre és a jelenlegi, sok év után elért részvényesi visszajuttatási politikára számíthassanak a továbbiakban is.

Külön érdekesség lehet, hogy miután nagyobb összeg jut sajátrészvény-vásárlásra, így nagyobb ütemben is csökkenhet a közkézhányad, igaz, hogy ha a részvényárfolyam legalább ekkora mértékben növekszik, az a hatást kioltja, viszont a részvényesek mindkét esetben jól járnak az árfolyamemelkedés által.

A Magyar Telekom árfolyama szerdán egyébként 9 forinttal, 0,96 százalékkal 951 forintra nőtt, forgalma 867,6 millió forint volt a BÉT-en.