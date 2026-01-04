Az Erste Bank bejelentette, hogy 2026. 01. 23. 22:00 és 2026. 01. 24. 11:00, valamint 2026. 02. 05. 22:00 és 2026. 02. 06. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amelyek befolyásolják majd a szolgáltatásaik működését – írja a 24.hu.

Ennek értelmében az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 01.24 00:00 – 2026. 01.24 04:00 között)
  • Internetes vásárlás (kivéve 2026.02.05. 22:00 és 2026.02.06. 03:00 között)
  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business MobilBank
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Több szolgáltatás elérhető lesz

Ezek az alábbiak:

  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2026. 01.24 00:00 – 2026. 01.24 04:00 között)
  • Internetes vásárlás (kivéve 2026.01.23. 22:00 és 2026.01.24. 11:00)
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

