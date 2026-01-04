Az Erste Bank bejelentette, hogy 2026. 01. 23. 22:00 és 2026. 01. 24. 11:00, valamint 2026. 02. 05. 22:00 és 2026. 02. 06. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amelyek befolyásolják majd a szolgáltatásaik működését – írja a 24.hu.

Ennek értelmében az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 01.24 00:00 – 2026. 01.24 04:00 között)

Internetes vásárlás (kivéve 2026.02.05. 22:00 és 2026.02.06. 03:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Több szolgáltatás elérhető lesz

Ezek az alábbiak:

Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2026. 01.24 00:00 – 2026. 01.24 04:00 között)

Internetes vásárlás (kivéve 2026.01.23. 22:00 és 2026.01.24. 11:00)

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése