Az Erste Bank bejelentette, hogy 2026. 01. 23. 22:00 és 2026. 01. 24. 11:00, valamint 2026. 02. 05. 22:00 és 2026. 02. 06. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amelyek befolyásolják majd a szolgáltatásaik működését – írja a 24.hu.
Ennek értelmében az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 01.24 00:00 – 2026. 01.24 04:00 között)
- Internetes vásárlás (kivéve 2026.02.05. 22:00 és 2026.02.06. 03:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Több szolgáltatás elérhető lesz
Ezek az alábbiak:
- Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2026. 01.24 00:00 – 2026. 01.24 04:00 között)
- Internetes vásárlás (kivéve 2026.01.23. 22:00 és 2026.01.24. 11:00)
- Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése