Negyvenegy százalékos árfolyamplusznak, emellett részvényenként 100 forint osztaléknak örülhettek 2025-ben a Magyar Telekom befektetői, a legkisebb blue chip papír ezzel a teljesítménnyel ugyan lemaradt az OTP-től, de köröket vert a Molra és a Richterre. Ráadásul a társaság évek óta jelentős mennyiségben vásárolja saját részvényeit, ez is javadalmazást jelent a befektetőknek, hiszen ezáltal magasabb az egy részvényre eső nyereség és osztalék.

Az áprilisi liberation day a Telekom árfolyamban is mély nyomokat hagyott, a kurzus néhány nap alatt 300 forinttal zuhant, innen azonban a sorra érkező erős negyedéves beszámolók láttán a befektetők szépen visszavették az MTEL papírokat, amelynek árfolyama majdnem 2000 forintig is eljutott. Augusztus végétől már visszafogott teljesítmény jellemezte a részvényt, a forgalom is alább hagyott, az árfolyam ősztől az 1800 forintos tartományban oldalazott.

Forrás: BÉT

Az időarányos profitszámok alapján minden bizonnyal teljesülnek a menedzsment várakozásai, vagyis legalább 200 milliárd forint módosított nettó nyereséggel zárhatja a 2025-ös évet a Telekom.

Az első 9 hónapban a kitűzött célból 165,6 milliárd forint teljesült, ez az összeg majdnem 30 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakáét. A prognózis teljesülését az sem hátráltatja érdemben, hogy a Telekom (a többi szolgáltatóval együtt) tavasszal engedett a kormány nyomásának és 2026 közepéig elhalasztotta a 3,7 százalékosra tervezett, inflációkövető díjkorrekció alkalmazását. A társaság konzervatív becsléssel évi 1-3 százalékos bevételnövekedést célzott meg 2025-re (a betervezett, majd elhalasztott 3,7 százalékos díjemelés csak az előfizetői díjakra vonatkozott, nem az összes bevételekre).

A 41 százalékos árfolyam-emelkedéssel a Telekom papírok felülteljesítették a régiós versenytársakat: a bécsi tőzsdén jegyzett CECE Telecom index értéke „csak” 33 százalékkal nőtt idén, igaz euróban. A Magyar Telekom a harmadik legnagyobb súllyal rendelkező papír az indexben, olyanok mellett mint az Orange Polska, a Hrvatski Telekom, a Digi Communications és a Shelly Group.

Az elemzői célárak kicsivel 2000 forint felett találhatók, a vételi ajánlásokat több elemző már tartásra rontotta, hivatkozva arra, hogy a jelenlegi részvényárfolyam előtt az érdemi növekedés már korlátozott. Fogódzót igazából az osztalék jelenthet, az elemzői modellekben általában a nettó eredmény 80 százaléka szerepel kalkulációként, de a menedzsment nyitva hagyta a kaput az akár 100 százalékos kifizetési ráta irányában is. Jövőre a várakozások szerint a Telekom bevétel és EBITDA sorokon is csak egyszámjegyű növekedésre lehet képes, különösebb sztori pedig igazából nincs, amibe a befektetők ráharaphatnának.

A 2025-ös nyereségből a középértéknek számító 80 százalékos osztalékrátával számolva és a sajátrészvény vásárlások hatását is bekalkulálva az Erste várakozása szerint 179 forint lehet a részvényenkénti javadalmazás, ami szinte 10 százalékos összesített éves hozammal kecsegtet a befektetőknek a jelen árfolyam mellett.