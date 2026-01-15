Rekord negyedik negyedéves teljesítményt ért el az AutoWallis nagy- és kiskereskedelmi üzletága, mindez egyúttal újabb éves rekordot is jelentett a magyar tőzsdén jegyzett vállalatnál.

Az AutoWallis 2025-ben az előző évinél 11,7 százalékkal több, 54 046 darab járművet értékesített. Az eredményeket a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.

Az év utolsó három hónapjában a nagykereskedelmi üzletág elsősorban az Opel márkának köszönhetően lépett nagyobbat előre. Ebben a szegmensben az utolsó negyedévben 10 748 darab járművet értékesítettek, 1 797 darabbal többet, mint az előző év azonos időszakában. Az Opel márka főleg a horvát piacon volt erős, emellett a Nissan romániai operációjának elindítása is jelentős mértékben hozzájárult az eredményhez.

A kiskereskedelmi üzletág tavaly 20,8 százalékkal 11 637-re növelte újgépjármű-, míg 46,4 százalékkal 3 737 darabra a használtautó-eladásokat. Az üzletág növekedését elsősorban a 2024-ben lezárt cseh akvizíciók – az NC Auto (Stratos) három BMW márkakereskedése, valamint a Milan Král Group felvásárlása –, továbbá a 2024 őszén nyitott budapesti kereskedés, kisebb mértékben pedig a 2025 utolsó negyedévében nyitott debreceni kereskedések támogatták (együtt +2 046 darabbal).

Kép: Economx

A szervizórák száma 41,3 százalékkal 310 146 órára emelkedett 2025-ben, ami az akvizícióknak és az új kereskedésekhez kapcsolódó szervizeknek köszönhető.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta: az értékesítési teljesítményt az organikus növekedés mellett a 2024-ben lezárt akvizíciók és a tavalyi üzletfejlesztések jelentős mértékben támogatták. Az elmúlt két évben több, a nagykereskedelem terén képviselt márka vegyesen teljesített, amelyek közül az Opel átmeneti visszaesése, majd tavaly év végi felpörgése, valamint a KGM tavalyi visszaesése emelhető ki. Az éves szinten felmutatott 12 százalékos értékesítési növekedés ugyanakkor azt bizonyítja, hogy az AutoWallis diverzifikált stratégiája helyes, hiszen az átmeneti megtorpanások ellenére a csoport trendszerűen növekszik - fogalmazott a vezérigazgató.