A kihívások sorozatát éltük át az elmúlt négy évben, emlékeztetett a Varga Mihály a Covid-járvány és az orosz-ukrán háború kitörésének gazdasági következményeire a „Vihar után, vihar közben” címmel tartott előadásábana pénzügyminiszter a Közgazdász Vándorgyűlésen, pénteken Nyíregyházán.

Kilátások, potenciális GDP, német bajok

A magyar gazdaság kilátásai jók, a potenciális GDP és a reál-GDP közötti olló 2025-re zárulhat össze – fogalmazott a miniszter. Azok a vélemények, hogy jövőre dobogós lehet a növekedésünk Európában, az mind erre épül. A potenciális GDP növekedés Magyarországon 3 százalék évente, ami magasabb mint a régiós országokban.

Egy problémánk van most a magyar gazdaság szempontjából, hogy a német kilátások egyáltalán nem pozitívak, ott strukturális szerkezeti problémák vannak Varga szerint. De ezt is figyelembe véve,

a magyar kormány nem lenne elégedetlen, ha jövőre 3,5 százalékkal bővülne a magyar gazdaság.

Új tétel a büdzsé kiadási oldalán

Idén a költségvetés elsődleges egyenlege (kamatkiadások nélkül) pozitív lesz, 2024-ről 2025-re viszont romlani fog. Varga szerint ennek magyarázata a kamatkiadások csökkenése, valamint, hogy 2025-ben jelentkezni fog a költségvetésben:

- elhalasztott beruházások elkezdése

- pedagógus-béremelés

- adókedvezmények (közte új gyerekkedvezmények)

Ezek mind jelentkeznek majd a költségvetés kiadási oldalán.

Szó esett az adósságfinanszírozásról is, a középtávú cél, hogy az intézmények finanszírozzák az adósság felét, 25 százalékot a lakosság és 25 százalék legyen a devizaarány. Az államadósság arányát a GDP-hez mérve újra csökkenteni tervezik, ami egyszer már 2011 és 2019 közt sikerült, annyi a különbség, hogy most nehezebb a helyzet, például magasabbak a finanszírozók hozamelvárása.

Az ipar és a mezőgazdaság lejtmenetben van idén, ezt kár vitatni a tárcavezető szerint. Beléptek viszont jobban teljesítő ágazatok, például a szállítmányozás, logisztika. A szolgáltatói szektor kilátásait is elég jónak tartja a miniszter.

Mikor indul be a fogyasztás?

Miért nem fogyaszt a lakosság? – ez a kérdés sokakat foglalkoztat. Varga Mihály emlékeztetett: 10 hónapja tart a reálbér-növekedés, a magasabb infláció után viszont nem meglepő, hogy a megtakarítások reálértékét építi vissza a lakosság. Ez tart a jelenlegi hónapokban, és ha majd a GDP lendületet vesz, a fogyasztás is csak akkor indul meg, utóbbihoz kellenek az alacsonyabb kamatok is, üzent a miniszter a jegybanknak.

Nehéz ügy, Armageddon mondatok hangzottak el a kiskereskedelmi forgalomról

– jelentette ki a miniszter, de szerinte EU-s összevetésben nincs ok a szégyenre. Nálunk rosszabb a helyzet például Ausztriában és Belgiumban. Szóval a lakosság érthetően óvatosabb a fogyasztást tekintve, de ez abszolút nem magyar sajátosság.

Most érdemes magyar állampapírt venni

Az infláció letörése után az állampapírpiaci hozamok is lefele tendálnak, ez megteremtené a lehetőséget az MNB-nek az alapkamat vágására. Szerinte most még magas az állampapírok hozama, de ez nem mindig lesz így, egyrészt mert a Fed kamatot csökkent szeptemberben, ami lefelé tornássza a feltörekvő piaci hozamokat is.

A kkv-k működési környezetéről annyit mondott, hogy likviditási gondokat nem lát, más piacösztönző intézkedésekre van szükség, erről szeptemberben lesznek bejelentések.