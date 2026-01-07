Több mint kétmilliárd forinttal tartoztak a tankerületi központok, az Orbán-kormánynak kellett közbelépnie – írja a Népszava.



Amíg 2025 októberében kicsivel több mint 700 millió forint, novemberben már mintegy 2,4 milliárd forint volt a tankerületi központok tartozásállománya a Magyar Államkincstár (MÁK) adatai szerint. A központi költségvetési szervek 2025. novemberi tartozásait felsoroló listán ezúttal 30 tankerületi központ szerepelt, míg októberben tizenkilenc.



A legtöbb tartozása (411 millió forint) a Dél-Pesti Tankerületi Központnak volt novemberben, októberi tartozásuk 115 millió forint volt. A második legtöbb kifizetetlen számlát (325 millió forint) a Közép-Budai Tankerületi Központ halmozott fel, októberben pedig még egyáltalán nem voltak adósságaik. De egy hónap alatt jelentősen, 73 millió forintról 249 millió forintra növelte tartozásállományát a Dunakeszi Tankerületi Központ is. A tankerületi központok összes tartozása 2025 novemberében több mint duplája volt a 2024-es novemberi tartozásaiknak, amikor kicsivel több mint 1 milliárd forint tartozásállománnyal rendelkeztek.

A tankerületi központok november végi tartozásállománya 2,4 milliárd forint volt, aminek nagy része a közüzemi díjak tartozásából adódott. A 60 napon túli tartozásállomány mindössze 212 millió forint volt – közölte a tankerületekért felelős Klebelsberg Központ (KK).

Hozzátették, az adósságok felhalmozódásának „technikai oka” van, a novemberre kimutatott tartozásállományok rendezése decemberben megtörtént, így állításuk szerint a tankerületi központok tartozásállomány nélkül zárták a 2025-ös évet.

Azt, hogy decemberre hogyan sikerült rendezi a 2,4 milliárd forintos tartozást, újbóli megkeresésünk után derült ki: a KK közlése szerint az Orbán-kormány ezúttal is két részletben biztosított rezsitámogatást a tankerületi központok részére. Egyébként a kabinet közbelépésére volt szükség 2024-ben és 2023-ban is.