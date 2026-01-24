Európa-szerte Magyarországon az egyik legnagyobb a lakástulajdonosok aránya. Nem véletlen emiatt a Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint, hogy a jackpotot elnyerők rendre arról számolnak be, hogy ingatlant vásárolnak a nyereményből. Azonban az Ötöslottó mai várható főnyereményéből akár 30 fővárosi átlagos lakásra is telik.

A főnyeremény ugyanis október óta halmozódik, jelenleg 3,778 milliárd forintot kínál, ami minden idők tizedik legnagyobb nyereménye a játék történetében.

Nem sokkal marad el ettől a jackpottol a Hatoslottó sem: a játékban 10 hete nem volt ilyen értékes a telitalálatos szelvény, a főnyeremény már 1,935 milliárd forint, ami a Hatoslottó történetének 4. legnagyobb nyereménye.