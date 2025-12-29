Sokak vásárolják meg az év végén és az új év kezdetén a Szerencsejáték Zrt. hagyományos újévi sorsjegyét. A Sok szerencsét! kaparós immár ötödik éve jelenik meg a piacon, idén azonban teljesen megújult külsővel várja a játékosokat: a fekete alapon megjelenő, teljes felületet beborító rozéarany motívumok az 1920-as évek elegáns art deco világát idézik.

A december 29-étől elérhető sorsjegy nemcsak látványában újult meg, hanem megtartotta a játékosok körében kifejezetten kedvelt szerencseszimbólum-keresős játékmenetet is.

A főjáték során a kaparófelület alatt rejtőző nyolc szerencseszimbólumot kell felfedni, majd ezeket egy szomszédos, 4x4-es négyzethálóban megtalálni. Nyeremény akkor jár, ha a hálóban egy teljes sort vagy oszlopot sikerül kijelölni.

A főjátékot három különálló, gyors bónuszjáték egészíti ki. Ezekben mindössze egy patkó szimbólum felfedése elegendő a nyeréshez, így akár azonnali sikerélmény is érheti a játékosokat. Egyetlen sorsjeggyel akár négy különböző nyeremény is megszerezhető.

A Sok szerencsét! sorsjegy ára változatlanul 1000 forint. A főnyeremény 50 millió forint, emellett további tíz darab, egyenként 1 millió forintos nyeremény is gazdára találhat.

A társaság játékokért és innovációért felelős igazgatója, Horváth Zoltán szerint a szilveszteri és újévi időszak mindig különleges, várakozással és tervekkel teli időszak. Mint fogalmazott, a sorsjegy célja, hogy visszaadja azt az izgalmas pillanatot, amikor a játékos reménykedve kaparja le a felületet, bízva abban, hogy az új év szerencsét hoz.

A sorsjegy tematikája szorosan kapcsolódik az évkezdéshez, ugyanis a négylevelű lóhere, a patkó és más hagyományos szerencsehozó motívumok évtizedek óta részei az újévi hagyományoknak. Ezek a jelképek idén egy látványos, geometrikus mintákkal és elegáns fényhatásokkal operáló grafikai környezetben jelennek meg.