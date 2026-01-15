Az európai parlamenti képviselők vitát rendeznek a Magyarországnak szánt közvédelmi források elosztásáról, mivel attól tartanak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök visszaélhet a pénzzel és a védelemre szánt uniós forrásokat a közelgő választási kampányába fogja átcsoportosítani.

A vita, amelyet a Zöldek kezdeményeztek, jövő kedden lesz a strasbourgi plenáris ülésen.

„Nagyon csalódott vagyok, hogy az Európai Bizottság Magyarországot választotta a SAFE-program harmadik legnagyobb kedvezményezettjének, ami azt jelenti, hogy Magyarország 16 milliárd eurót kap a védelmi iparára emberi jogi és jogállamisági feltételrendszer nélkül” – mondta Tineke Strik, a Zöldek-EFA európai parlamenti képviselője az Euronewsnak.

Az Orbánt bíráló európai parlamenti képviselők szerint az EU-nak szigorú biztosítékokat kellene bevezetnie, mielőtt a SAFE-alapokat átutalná a magyar kormánynak.

A szóban forgó pénz az EU Biztonsági Akcióprogramjának (SAFE) része: egy 150 milliárd eurós hitelprogram, amely lehetővé teszi a tagállamok számára védelmi felszerelések beszerzésének finanszírozását. Célja Európa védelmének megerősítése mind az orosz fenyegetések, mind az Egyesült Államok támogatásának bizonytalansága fényében.

Magyarország 17,4 milliárd eurós SAFE-támogatást igényelt hadseregének megerősítésére. Ez lenne a harmadik legnagyobb SAFE-juttatás a tagállamok között, annak ellenére, hogy az EU Magyarországnak folyósított rendszeres kifizetéseinek nagy részét korábban már felfüggesztették a jogállamisági hiányosságok és a korrupciós kockázatok miatt.

A Magyarországgal kapcsolatos legtöbb közelgő döntését az Európai Bizottság a napokban elhalasztotta, hogy elkerülje a jelenlegi választási kampányba való beavatkozás látszatát Mivel azonban a védelmi kiadások növelése az uniós vezetés stratégiai célja, a SAFE ez alól kivételt képez.

Amennyiben az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja,

az első védelmi kifizetésekre már az idei év első negyedévében sor kerülhet, közvetlenül a magyar parlamenti választások előtt.

„Ez hatalmas ajándék Orbánnak, mert a magyarországi választások előtt a pénz nagy részét megkapja” - jelentette ki Strik. „És mivel nincsenek feltételek, felhasználhatja a saját kampányához, és eladhatja a rezsim legitimitásának jeleként.”