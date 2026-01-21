Az uniós parlament kedden arról tartott plenáris vitát, hogy a "Magyarország által benyújtott nemzeti terv jóváhagyása az Európa Biztonsági Cselekvési Eszköz (SAFE) finanszírozására függőben van, tekintettel az állami források elosztásával kapcsolatos tartós aggályokra."

A vitában Kallas elmondta: eddig 19 tagállam nyújtott be kérelmet a SAFE keretében igényelhető uniós hitelekre, amelyek mintegy 700 védelmi projekt finanszírozását célozzák összesen 150 milliárd euró értékben. Mint mondta, a a tervezett források kétharmadát közös projektekre és közös beszerzésekre fordítanák, ami hozzájárul az uniós védelmi kiadások hatékonyságának és léptékének növeléséhez.

Hangsúlyozta, hogy a SAFE minden egyes eurójának pontosan a célt kell szolgálnia, és kizárólag az európai védelem megerősítésére használható fel. "Nincs pénzünk és nincs időnk a pazarlásra" - fogalmazott.

Közölte: a múlt héten nyolc tagállam beruházási tervét hagyták jóvá, összesen 38 milliárd euró értékben. Ezek a tervek voltak a legjobban előkészítettek és a legkönnyebben elbírálhatók. Kallas szerint jelenleg további 11 nemzeti terv vizsgálata zajlik.

Hangsúlyozta:

csak azok a tervek kaphatnak jóváhagyást, amelyek maradéktalanul megfelelnek a rendeletben rögzített feltételeknek.

A bizottság nemcsak az előzetes értékelés során, hanem a végrehajtás teljes időszakában is ellenőrzi a forrásfelhasználást, különös tekintettel a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzésére. A végső döntés a SAFE-források jóváhagyásáról az uniós Tanács kezében lesz - számolt be az MTI.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólalásában kijelentette: a mostani vita szerinte egyértelmű bizonyítéka annak, hogy "a baloldal, élén a Néppárttal" be kíván avatkozni a magyarországi választásokba. Úgy fogalmazott: már a látszatra sem adnak, és Európa biztonságát is készek lennének feláldozni a kormányváltás reményében.

Hangsúlyozta: az Európai Unió biztonsága egységes és oszthatatlan, és nem lehet európai biztonságról beszélni, ha ideológiai alapon Magyarországot kizárják a SAFE védelmi programból. Szerinte a tagállamok védelmi képességeinek megerősítése közös európai érdek és a béke garanciája, nem pedig ideológiai vita tárgya. A képviselő azt mondta: ellenfeleik minden áron meg akarnak szabadulni a magyar kormánytól, mert az nemet mond a "brüsszeli diktátumokra" a háború, a migráció és Ukrajna kérdésében. Hozzátette: saját embereiket akarják hatalomba segíteni, akik "beállnak a sorba", ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte "Brüsszelből nem lehet választást nyerni Magyarországon".

Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselője szerint újabb támadás éri Magyarországot, mert egyesek a védelmi képességek fejlesztésére szolgáló SAFE-forrásokat is megvonnák. Úgy vélte, ellentmondásos, hogy miközben Oroszország jelentette fenyegetésről beszélnek, akadályoznák az EU déli és keleti határait védő Magyarország védelmi beruházásait.

A képviselő kettős mércét emlegetett a korrupció megítélésében, kifogásolva, hogy az ukrán vezetés és az Európai Bizottságot érintő ügyek nem váltanak ki hasonló fellépést. A vitát nem átláthatósági kérdésnek, hanem politikai nyomásgyakorlásnak nevezte.

A vitában Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője élesen bírálta a felszólalókat, mondván: szerinte indulatos támadásokat intéznek a Magyarország és a magyar emberek ellen, miközben "gyűlölettől vezérelve otromba hazugságokat" fogalmaznak meg. Deutsch Tamás felidézte, hogy hasonló bírálatok előzték meg a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es országgyűlési választásokat is, amelyeken a Fidesz mindhárom alkalommal kétharmados győzelmet aratott. Véleménye szerint most is ugyanez történik, és ismét legalább kétharmados győzelemre számítanak. A képviselő úgy fogalmazott: ellenfeleik szerinte jobban gyűlölik Orbán Viktort, mint amennyire szeretik saját hazájukat, honfitársaikat vagy Európát, és fontosabb számukra Magyarország politikai zsarolása, mint Európa védelmi képességeinek megerősítése. Hangsúlyozta: a magyarok életéről és jövőjéről nem az Európai Parlamentben, hanem a magyar választók szabad akaratából döntenek.

A vitában László András a Fidesz EP-képviselője kijelentette: az Európai Parlament baloldali-liberális többsége ismét nem tudta megállni, hogy ne avatkozzon bele a magyar választásokba. Úgy fogalmazott: pontosan tudják, mire megy ki a játék, és azért akarják visszatartani az új védelmi programból Magyarországra jutó forrásokat, mert azt gondolják, hogy a magyar választók megvehetők vagy legalábbis megzsarolhatók.