Szombaton tartják a kötcsei pikniket, amit 2004 óta rendeznek meg konzervatív politikusok és a jobboldali értelmiséghez tartozó holdudvar részvételével a Dobozy-kúriában.

A kötcsei találkozó állandó fővédnöke és előadója Orbán Viktor, aki ugyan zárt körben mondja el a beszédét, ám annak tartama rendre kiszivárog a sajtóban.

A miniszterelnök itt szokott a saját párttársainak politikai iránymutatást adni, de itt jelöli ki a belpolitika és a kormányzás fő irányát is a következő hónapokra nézve.

A délelőtt folyamán egymás után érkeztek a kormánypárti politikusok, megmondóemberek, véleményvezérek a Dobozy-kúriába, de sokáig kellett várakozniuk a kormányfőre, mert Orbán Viktor csak 13 óra után futott be – írja a 24.hu.

Az Index helyszíni tudósítója szombat reggel arról számolt be, hogy a tüntetők idén is igyekeztek zavarni a kötcsei pikniket, és nagyon várták már Orbán Viktort.

A tudósítások szerint a legkorábban a civil aktivisták kelhettek. A jórészt devizahiteles károsultakat tömörítő Nem Adom a Házamat Mozgalom aktivistái molinókkal és transzparensekkel várták a kormányfőt – elsősorban a kilakoltatások leállítását követelik a miniszterelnöktől.

A meghívott vendégek újságírók gyűrűjében sétáltak be a rendezvény helyszínére.

A teljesség igénye nélkül az érkezők között látták Bánki Eriket, Mátrai Mártát, Nagy Mártont, Rákay Philipet, Kubatov Gábort, Eperjes Károlyt, Vidnyánszky Attilát, Dörner Györgyöt, Schmitt Pált, Schmidt Máriát, Varga Juditot, Harrach Pétert, Szili Katalint, Trócsányi Lászlót, Demeter Szilárdot, Kelemen Hunort is.

A Magyar Nemzetnek az Orbán-beszéd előtt nyilatkozva ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője beszélt arról, hogy mire lehet számítani a miniszterelnöktől. Mint mondta, a zárt körű eseményen Orbán Viktor rendszerint az elkövetkező időkre határozza meg a kormányzati feladatokat és a követendő politikai irányvonalat, miközben bel- és külpolitikai helyzetértékelést ad és beszél a magyarság sorskérdéseiről.

Mint mondta, a kötcsei pikniken a Fidesz tagjai hagyományosan szellemi muníciót, politikai iránymutatást kapnak a miniszterelnöktől és a többi vezetőtől.

Ifj. Lomnici Zoltán arra is kitért, hogy az idei kötcsei piknik mottója az „Ahol a haza, ott a szabadság” mondata lesz, vagyis a szuverenitás, a nemzeti érdekek minden más elvárás és érdek elé helyezése lesz a középpontban, és valószínűsíthető, hogy a beszéd narratíváját is e köré fogja felépíteni a miniszterelnök. Szerinte a beszéd legfontosabb, leginkább aktuális témája az ukrajnai háború és annak Magyarországra gyakorolt biztonsági-gazdasági hatásai lehetnek, de szó eshet a migrációról és a kontinentális energiaválságról is.

Szó eshet még a szlovákiai és lengyelországi választásokról, a jövő évi magyarországi EP- és önkormányzati választásokról, továbbá az Egyesült Államok és Magyarország diplomáciai csörtéiről, illetve az uniós források helyzetéről is – vázolta a Századvég jogi szakértője.