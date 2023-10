Tavalyi évhez képest ugrásszerűen megnőtt az egészségpénztártagok száma az OTP-nél, már 350 ezer taggal rendelkeznek. A tudatos fogyasztók az idei év első hét hónapjában 11 milliárd forintot fizettek be, ami 29 százalékos bővülést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, ez derül ki az OTP Egészségpénztár és a Budai Egészségközpont 2023-as adataiból.

A járóbeteg-ellátásban körülbelül 27 százalékos betegszámemelkedést tapasztalt az OTP Egészségpénztár, a költések egy év alatt 40 százalékkal emelkedtek. A befizetések közel 50 százaléka érkezik elektronikus úton, mondta Kovács Tamás Attila, a OTP Egészségpénztár ügyvezetője. De még mindig sokan vannak az úgynevezett egészségparadoxon fogságában, mert nem használják ki a költségoptimalizálás lehetőségét.

A munkáltatói befizetések 2 milliárd forintot tesznek ki, jó hír, hogy itt is körülbelül 15 százalékos emelkedést tapasztalnak egy év alatt, vannak új belépők - tette hozzá Kovács Tamás Attila.

Kiemelte: az év második felében még tudatosabbak a pénztártagok, a befizetések nagy részét, 60 százalékát ilyenkor teljesítik az adóvisszatérítés miatt. A pénztári befizetések után 20 százalékos adóvisszatérítés igényelhető, ami évente akár 150 ezer forint is lehet.

Gyógyszerre és a fogorvosra spórolnak a magyarok

A tagok az egészségpénztári megtakarításaikat leggyakrabban a patikában használják fel.

Tíz évvel ezelőtt egymilliárd forintot költöttek el évente a pénztártagok, ma már ez az összeg a 4 milliárd forinthoz közelít a járóbeteg-ellátásban

- mondta Kovács Tamás Attila.

A patika után a legtöbben magán bőrgyógyászt, nőgyógyászt, vagy fogorvos keresnek fel - mondta az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

Harmadával több beteg egy év alatt a BEK-ben is

A privát egészségügyi szektor fekvőbeteg-ellátást nyújtó területén az ortopédiai ellátások és a szülések a legnépszerűbbek, válaszolta az economx.hu-nak Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont (BEK) vezérigazgatója. Kiemelte, ugyanakkora betegszámemelkedést tapasztalnak a járóbeteg-ellátásban, mint fekvőbetegeket ellátásban. Ugyanakkor azt hangsúlyozta, a járóbeteg-ellátás az, amit out off packet (saját zsebből) meg tudnak fizetni a betegek, az árérzékenység a fekvőbeteg-ellátásban jelenik meg leginkább. Azok a szolgáltatók, amelyik a fekvőbeteg-ellátást ki tudják egészíteni intenzív ellátással, azok a szolgáltatók lehetnek a jövőjükkel kapcsolatban optimisták. Korábban egy egészségügyi konferencián azt derült ki, hogy borúlátóak a hazai egészségügyi magánszolgáltatók.

A Foglaljorvos.hu idén 9 milliárd forintnyi összeget közvetített a weboldalán keresztül, ez az az oldal, ahol a betegek megtalálják a számukra megfelelő orvost - mondta Straub Fanni, a Foglaljorvost.hu ügyvezető igazgatója. A piaci igények szerint a páciensek a transzparenciát keresik leginkább, hogy tájékozódni tudjanak a szakterületekről, megnézzék a magánszolgáltató kórházi hátterét, esetleg az árakat is összehasonlíthassák, ezek a funkciók már elengedhetetlenek manapság.

Nyílik az olló a szektorban is, a jól felszerelt intézményekben már a 30 ezer forintot is meghaladják a vizitdíjak, a lakásrendelők ezt a szintet nem tudják tartani. A portál idén bevezette a bankkártyás előre fizetést, de ezért kedvezményt is kaphatnak az ügyfelek. Straub Fanni azt mondta, azok tudnak fejlődni a magánegészségügyi szektorban, akik költenek innovációra és marketingre, aki pedig nem az lemarad.