November 18-tól a hozzájárulások és a kedvezmények feltételei, valamint a kedvezmények díjai is változnak az óbudai parkolási rendben. 2025. január 1-től pedig új területet is bevonnak, ez a C övezet 6. zóna, továbbá bővül a C övezet 5. zónája a Gázgyár utcai lakóteleppel.

Az egyik legfontosabb kitétel, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások a továbbiakban kizárólag kérelmezőnként 1 gépjárműre, lakásonként összesen 2 gépjárműre igényelhetők.

A második gépjárműre igényelhető várakozási hozzájárulások esetében 10.000 forint kedvezménydíj került bevezetésre, amennyiben annak természetes személy az üzembentartója. A harmadik és negyedik gépjárművekre a továbbiakban nem adható ki engedély.

Az övezeten kívüli kedvezményért ezentúl a költségtérítési díjon felül 5.000 forint kedvezménydíj is fizetendő.

A költségtérítési díj a továbbiakban is 2.540 forint marad, amely minden hozzájárulás/kedvezmény esetében fizetendő.

További változás lesz az, hogy ha ügyfélablakon keresztül igényli valaki a hozzájárulást/kedvezményt, akkor a költségtérítési díj 2.540 helyett csak 1.905 forintba kerül. Itt minden olyan személy igényelhet, akinek:

az állandó lakcíme a III. kerületben található (lakcímkártyája alapján);

a járműve az országos járműnyilvántartás adatai szerint a lakos nevére került bejelentésre, azaz a forgalmi engedély első oldalán a lakos szerepel, mint üzembentartó, bejegyzett üzembentartó hiányában, mint tulajdonos.

Az ügyfélablakon keresztül sorban állás nélkül igényelheti az arra jogosult a lakossági várakozási hozzájárulást és az övezeten kívüli kedvezményt.