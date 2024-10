A gyógyszeripartól a vegyiparig, egyesületektől a globális vállalatokig iparági összefogás indult a kémia népszerűsítéséért, mert minden kémia, hangzott el a Richter új központjában megrendezett eseményen.

A kezdeményezés fő céljai, hogy a következő 3-5 évben 20 százalékkal növekedjen a szakirányú közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők száma a kulcsszakmák területén.

A társadalom és a kormányzat figyelmét is fel akarják hívni a kémia szerepének megkerülhetetlenségére, a természettudományos ismeretek megerősödését szeretnék elérni az oktatás területén, mondta Szántai Csaba, a Richter tudományos főtanácsadója.

A Kémia Mindenkinek konferencián Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója azt mondta, 1200 fő dolgozik a gyógyszercégnél a kutatás-fejlesztés területén, ezért is fontos, hogy támogassák a tehetségeket és a vegyészek, gyógyszerészek utánpótlását. A Kémia Mindenkinek program célja, hogy egyesítsék, azokat a képzési és gyakorlati lehetőségeket, amelyek segítséget nyújtanak a fiataloknak és a tanáraiknak a kémia oktatás népszerűsítéséhez. Az is fontos, hogy lássák a fiatalok, hogy aki érdeklődik a kémia iránt, azok számára milyen karrierlehetőségek állnak rendelkezésre.

A Richter szeretné katalizálni azt a folyamatot, hogy egy olyan generáció nőjön fel, aki a jövő tudományos és ipari fejlődésében részt vesz

– mondta a gyógyszercég vezérigazgatója.

Nagy a baj a gyógyszeriparban

Magyarországon a kémiával szorosan összefüggő iparágak – vegyipar, gyógyszeripar, környezetvédelmi ipar – az elmúlt évben a feldolgozóipar GDP-jének 11 százalék feletti részét adták. Tavaly 1670 milliárd forint volt a magyar gyógyszeripar árbevétele, a szektor 15 ezer munkavállalónak ad munkát, 25 tagvállalata van, a magyar gyógyszercégek több mint 100 országban vannak jelen, mondta Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) elnöke. Az egészségipar árbevételének 80 százalékát adja a gyógyszeripar. A szektor kimagasló eredményeket nyújt az egy munkavállalóra jutó K+F ráfordítás terén, melynek értéke közel tízszerese a feldolgozóipari átlagnak, míg az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értékben a feldolgozóipar átlagát is jelentősen meghaladják. Az érdekképviseleti vezető hangsúlyozta, egyre kevesebb szakember van a szektorban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a betöltetlen állások száma a gyógyszeriparban 2023-ban kétszer annyi volt, mint egy évvel korábban.



A munkaerőhiány demográfiai eredetű, de megfelelő oktatással hosszú távon javítható a belső munkaerő tartalék foglalkoztathatósága, idézte Greskovits Dávid a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) célkitűzéseit. A versenyképesség megőrzéséhez, stratégia együtt gondolkodásra van szükség, a magyar gyógyszeripar kifejezetten számít a közoktatásra és a felsőoktatásra is, mondta a MAGYOSZ elnöke.

Varga Tamás, a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) alelnöke, a Dunastyr Zrt. elnök-ügyvezető igazgatója is a munkaerőhiányra panaszkodott. A vegyipar helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy 9 ezer milliárd forintos árbevétele volt a szektornak 2023-ban. A vegyipar az Európai Unióban (EU) a második a legnagyobb a világon, a vetélytárs Kína.

Vészjósló becslések szerint 2030-ra a vegyiparban a szakemberek hiánya elérheti a 11 százalékot is

– sorolta az alelnök.

A szakember szerint amíg frontális oktatás van, nincs elég kémia-, fizika- és matematika tanár addig nem lehet változást remélni. Fontos lenne a tananyagok folyamatos felülvizsgálata, valamint a vegyipar társadalmi megítélésének javítása is.

Új fóbia van

Sajnos létezik egyfajta „kemofóbia”, vagyis rendkívül sok félreértés, valótlanság kering a köztudatban a kémiával kapcsolatban. Növelni kell a kémikus-vegyész szakma ismertségét, és azt is ki kell mondani, hogy vannak könnyebben elvégezhető szakok is az egyetemeken, mondta Szalay Péter egyetemi tanár, a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke. Azt mondta, az iskolákban kísérleteket egyre nehezebben lehet megvalósítani, hatalmas a tanárhiány, a kémiát tanítók korfája is nagyon rosszul áll. Beszédes a kémia alapszakra első helyen jelentkezők számának alakulása is: összességében 2011 óta az első helyes jelentkezések száma kétharmadával csökkent.

A felvettek száma idén 164 fő volt, míg 2011-ben ez a szám még 500 felett volt.

A kémiához szorosan kötődő egyetemi szakok másik fontos csoportja a tanárképzés: itt a nappali tagozatos, osztatlan (10 féléves) képzési forma mára gyakorlatilag a megszűnés szélére sodródott, hiszen az elmúlt években tartósan 20 fő körül alakult a jelentkezők száma, igaz idén minimális javulás volt.

Már pici eredmények vannak

A kormány célja, hogy a felsőoktatásban 2030-ra a természettudományi, a matematikai, mérnöki és informatikai területek részaránya elérje az 50 százalékot, mondta Nagy-Vargha Zsófia a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Ennek az első eredményei már láthatók, hiszen 2023-ban 34 százalékkal, 2024-ben 44 százalékkal nőtt az ezekhez a tudományokhoz társuló, agrár, orvosi és egészségtudományi szakokra felvett hallgatók száma.

Vonzó elem lehet, hogy a tudományos publikáció mellett hamarosan a szabadalom is doktorit ér majd, sorolta a helyettes államtitkár.

Az elmúlt négy évben 78 százalékkal nőtt a kiváló minőségű nemzetközi publikációk száma, emellett a szabadalmi bejelentések száma 2018 óta megnégyszereződött. Megemlítette a tanári ösztöndíj programot is, melyre a természettudományos tárgyakat oktató tanárok pályázhatnak, a nyertes pályázók tíz hónapon át havi 75 ezer forintot kaphatnak.

Egy kerekasztal beszélgetés során, elhangzott, hogy az olajipari DS MOL is nagyon komoly munkaerő utánpótlással küzd, mondta Zsótér Csaba, DS Mol ügyvezető igazgatója. Perczel András, az MTA kémiatudományok osztályának elnöke pedig azt mondta, a vegyiparban és a gyógyszeriparban is sok pénz van, és vonzóvá kell tenni ezt a területet a munkavállalók számára.

A konferencia végén elhangzott, hogy létrehoztak közösen egy honlapot is, mondta Szabó János, a Magyar Kémikusok Egyesületének ügyvezető igazgatója. A kemiamindenkinek.hu weboldal a kémia világával foglalkozó legfrissebb híreket, rendezvényeket és oktatási programokat gyűjti össze, legyen szó kémia táborról, kémia versenyekről, workshopokról, laborlátogatásokról vagy interaktív kiállításokról.