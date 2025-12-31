Panyi Miklós emlékeztetett arra, hogy szeptember elsejével indult az Otthon Start Program, és négy hónap alatt 15 ezer szerződést kötöttek, és már folyósították a hitelt a fiataloknak, további 15 ezer szerződés megkötése pedig folyamatban van.

A programnak köszönhetően a fiatalok jelenléte megerősödött a lakáspiacon: ma 10 ingatlantranzakcióból 4 otthonstartos – tette hozzá.

Felidézte, hogy a programnak nagyon kedvezőek a feltételei: „legfeljebb 3 százalékos hitel, akár 25 éven keresztül, egy 50 millió forintos hitelkerettel, egy 10 százalékos önerőszabály mellett, oly módon, hogy ez a hitel kombinálható más otthonteremtési, családtámogatási formákkal is” – ismertette.

„Szívből gratulálunk annak a több mint 20 ezer fiatalnak, aki az Otthon Start Program keretében tudta megvásárolni első otthonát, mindenki másnak pedig ajánljuk, hogy tanulmányozza a fix 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőségeket” – fogalmazott nyilatkozatában.