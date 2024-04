Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Brüsszelről átterjedt a háborús láz a NATO-ra is, mivel kilátásba helyezte a NATO, hogy Ukrajna oldalán missziót indít az orosz-ukrán háborúban. Megjegyezte, szervezeti változásokról is döntött a kormány, Bíró Marcellt nemzetbiztonsági tanácsadónak nevezték ki.

A miniszter szerint a kormány mérlegelte a kilátásokat, ezért úgy döntött, hogy a 2025. évi költségvetést az amerikai elnökválasztások eredményének függvényében, november 5. után nyújtja be.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a magyar kormány nem támogatja a migrációs paktumot, amelyet az Európai Parlament szerdán jóváhagyott.

Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, meglátása szerint az EU a vártnál lassabban lábal ki a háborús gazdaságból. Szerinte erre rámutat az is, hogy a német gazdaság és a külpiacok gyengélkednek és nem látni, meddig tart ez az állapot.

Mindezekre tekintettel a makrogazdasági pályát háborús helyzetre szabták.

Hangsúlyozta, hogy az infláció letörése és az építőipar javulása arra mutatnak rá, hogy a magyar gazdaság növekedési pályára áll, nagyjából 2,5 százalékos növekedésre lehet számítani.

Hozzátette, a növekedés meglátása szerint az év második felében futhat fel és jövőre érheti el a 4,1 százalékot. Az államháztartás hiányát 4,5 százalékra csökkentik, A költségvetési hiány további csökkentése érdekében mintegy 675 milliárd forintnyi beruházást ütemeznek át. Hangsúlyozta, ezeket nem törlik, hanem csak később valósulnak meg.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A pénzügyminiszter hozzátette, érdemes megvárni azt a gazdasági kormányzási reformot, amiről az EU döntött, és aminek értelmében új szabályok lépnek életbe a költségvetési gazdálkodás megítélésében, melyek a védelmi kiadások elszámolását is érintik. Ez Magyarországon 2 százalék felett GDP-arányosan.

Leszögezte, továbbra is prioritást élveznek a védelmi kiadások, az otthonteremtési támogatások, a nyugdíjkifizetések és a családtámogatások is.

Az otthonfelújítási programról is szó esett. Vitályos Eszter kormányszóvivő azt mondta, 108 milliárd forint keretösszegű konstrukció keretében az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére nyújthatnak be igényt a pályázók. Ennek követelménye, hogy a beruházásokkal 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni, ami már a nyílászárók cseréjével és a külső szigeteléssel is elérhető. Hozzátette, a pályázati felhívás hamarosan megjelenik.

Öt pontos intézkedésről döntöttek

Nagy István agrárminiszter is megjelent a Kormányinfón, aki arról beszélt, hogy Közép-Európa jelentős kihívásokkal néz szembe az orosz-ukrán háború kitörése óta, az ukrán mezőgazdasági termékek pedig nagy számban jelentek meg az uniós piacokon, ami alacsony terményárakhoz és súlyos túlkínálathoz vezetett.

Erre tekintettel a kormány 5 pontos intézkedésről döntött:

Az ukrán mezőgazdasági termékek korlátozása mellett az importtilalom alatt álló ukrán termékekre bejelentési kötelezettség fog vonatkozni, attól függetlenül, hogy melyik országból érkezik.

A Magyar Államkincstár május 30-ig teljesíti a tavalyi terület- és állatalapú támogatások kifizetését.

Legfeljebb 45 milliárd forintot biztosít a kormány az Agrár Széchenyi-kártyához,

Éves szinten egymilliárd forint többlettámogatást biztosítanak a gázolaj visszatérítésére.

Összesen 400 milliárd beruházásösztönző támogatást kaphatnak a gazdák.