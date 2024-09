A digitalizáció kifehéríti a kkv-szektort: a szürke-fekete bevételek korábban 20 százalék körül vélt aránya mára a 10 százalékhoz közelít, amiben az elektronikus számlázásnak komoly szerepe lehetett – derül ki a K&H kkv bizalmi index kutatásból.

Az MTI-nek küldött közlemény szerint a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait vizsgáló bizalmi index második negyedéves eredményei alapján a cégek 12 százalékra jelezte a könyvelésben nem megjelenő bevételeik arányát.

Ez látványos csökkenés a 8-10 évvel ezelőtti még 20 százalék körüli vagy akár azt meghaladó értékhez képest.

Az eredmény annak köszönhető, hogy Magyarországon 2021. január 4-étől kötelezővé vált a NAV online számlázás és a számlázóprogramban kiállított kimenő számlák adatainak lejelentése az adóhatóság felé.

Az adhatja a következő lendületet a vállalkozások pénzügyeinek átláthatóságához, ha érvénybe lép az Európai Bizottság 2022. december 8-án előterjesztett jogalkotási csomagja, a ViDA (VAT in the Digital Age – áfaszabályok a digitális korban), amely a bejövő számlákra vonatkozó szabályozást módosítaná. Így uniós szinten is kötelező lesz befogadni az elektronikus számlákat, ugyanis a papíralapú helyett az elektronikus számlázás lesz az alapértelmezett rendszer.