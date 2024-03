Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A Bethesda Gyermekkórházban minden évben több száz súlyos agy- vagy koponya- illetve gerincvelő traumás, égési sérült, valamint neurológiai betegségben szenvedő gyermek rehabilitációja zajlik. A most háromszáz millió forintból beszerzett eszközök ezeknek a gyermekeknek a hatékonyabb, gyorsabb rehabilitációját segíti, mondta Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a robotterápiás centrum átadásakor.

Egy Efop pályázat keretében országosan összesen 10,3 milliárd forint jutott az egészségi állapot helyreállításához szükséges modern feltételek biztosítására, mondta az Economxnak Cserháti Péter, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) orvos igazgatója. Hárommilliárd forint nemzeti forrás is volt a projektben, ezért valósulthatott meg a fejlesztés a közép-magyarországi régióban is. Öt milliárd forint jutott a projekt keretében általában a magyar rehabilitációs hálózat eszközfejlesztésére, és további ötmilliárd forintból valósult meg országszerte nyolc rehabilitációs központ kialakítása. Ebből öt gyermekközpont, és hat felnőttközpont fejlesztése valósult meg, némelyik vegyes, vagyis felnőtt és gyermek betegek rehabilitációja is zajlik az osztályokon.

Nagyságrendileg 300-400 millió forint jutott egy-egy projektre, mondta lapunknak Cserháti Péter.

Még pilot időszakban van a projekt

Jelenleg a a gépek beállítása zajlik, az a cél, hogy minden mozgásterápiás szakember megtanulja az eszközök használatát, erről már Velkey György János, a gyermekkórház főigazgatója beszélt lapunknak. Jelenleg a hagyományos finanszírozás keretében zajlik a rehabilitációban részvevő betegek ellátása, de folyamatban van a speciális finanszírozás kialakítása, ami lehetővé teszi sokkal több gyermek rehabilitációját a jövőben.

A főigazgató elmondta, hogy különös történet a rehabilitációs osztály létrejötte, hiszen 2006-ban jelentős ágyszámcsökkentés érte el a kórházat, még az intézmény léte is veszélybe került, akkor átszervezték az egész kórházi struktúrát és a krízishelyzetben találták ki azt, hogy hogyan tudnának ebből a nehéz helyzetből jól kijönni, és akkor indították el a rehabilitációs osztályt.

Az osztály tevékenysége 2007-ben indult el, és a cél az volt, hogy az OORI-hez hasonlóan azoknak a gyermekeknek segítsenek, akik súlyos maradvány következményekkel kerülnek ki az egészségügyből. Ez egy komoly csapatmunka, az ápolók, a terapeuták és a szülők jelenléte is kell az eredményhez, mondta Csohány Ágnes, a rehabilitációs osztály vezető főorvosa.

Ez a centrum a hab a tortán, hiszen a fekvő-és járóbetegellátás után egy még magasabb szintű ellátást biztosít a gyermekeknek, mondta a Bethesda főigazgatója.

A robotok segítenek

A technika fejlődésével a rehabilitációs ellátásban is egyre nagyobb teret kapnak a robotikus és robot által támogatott terápiás rendszerek. Noha ezek nem képesek arra, hogy helyettesítsék a korábban alkalmazott komplex terápiákat, de arra mindenképpen alkalmasak, hogy kiegészítsék azokat, sőt, megfelelően alkalmazva, növelhetik is az elért hatékonyságot.

A rehabilitációban használatos robotokat két nagy csoportra osztják: a funkciót fejlesztő terápiás eszközökre és önellátást segítő eszközökre. De a robot önálló mozgását biztosító motor alapján is tovább kategorizálhatók: valódi robotok és nem valódi robotok szerint.

A valódi robotok azok, amelyek motorral vannak felszerelve, így képesek önállóan – anélkül, hogy a páciens saját izomerejét használná – mozgatni az egyes testrészeket. Ezzel szemben a nem valódi robotoknál nincs motor, így az érintettnek a saját erejét kell használnia az eszköz működtetéséhez.

Ugyanakkor ezek is modern technológiai eszközök, mivel számos fejlett funkcióval rendelkeznek, így például dinamikus testtömeg-támogatással, mozgásérzékelő szenzorokkal, vagy akár virtuális és kiterjesztett valóság technológiákkal.

Kép: Bethesda Kórház



Kis Fanni rehabilitációs szakorvos elmondta: az OORI-ba jártak, hogy megtanulják ezeknek a gépeknek a használatát. Egy-egy adott mozgást akár játékos formába is be tudnak építeni a rehabilitációba, és sokkal motiváltabbak lesznek a gyermekek, amikor a terápiákon részt vesznek.

Ezekre a terápiákra kiegészítő terápiaként tekintenek. Van szakirodalom arról, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket gyermekkorban, de evidenciák még nincsenek, és az optimális működés kialakításában a szakorvosoknak is komoly szerepe lesz, mondta Kis Fanni. Kiemelte: jelenleg még pilot időszak zajlik.

Fontos, hogy egyetlen robotterápiás eszköz sem csodaszer, a robot támogatta terápia önmagában nem hatékonyabb, mint a hagyományos gyógytorna, akkor tud plusz hozadéka lenni, ha kombinációban, kiegészítve használják más terápiákkal együtt.

Megfelelően alkalmazva azonban felerősítheti a gyógytorna és a hagyományos terápiák hatékonyságát azzal, hogy nagyobb ismétlésszámban, akár az adott végtag terhelését megszüntetve, vagy azt teljesen passzívan hagyva, testet és végtagokat megtámasztva mozgat, vagy épp ellenállást biztosítva, aktívan kivitelezteti a gyermekkel az adott mozgást.

Az már korábban is ismert volt, hogy a fejlett technológián alapuló eszközök a különböző gyógyító terápiák során rengeteg előnnyel bírnak, mondta Velkey György János, a Bethesda főigazgatója. Ha egy megfelelően megtervezett, egyénre szabott terápiás kezelés részét képezik, hatékony szerepet játszhatnak a motoros funkciók javításában, az izomerő- és mozgástartomány-növelésben, de akár a koordináció fejlesztésében is. Fontos, hogy mostantól ezen speciális, innovatív technológiákon alapuló eszközökkel is segíthetik a Bethesda Gyermekkórház betegeinek gyógyulását. Hisz a cél örök, az elérhető és a lehető legmagasabb életminőség biztosítása a hozzánk forduló, mozgásukban vagy egyéb képességeikben korlátozott gyermekeknek és családjaiknak, mondta a főigazgató.