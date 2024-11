Egy szűk rétegen kívül tulajdonképpen mindenki veszít; akkor is, ha ezt nem látja át – vezeti fel cikkét az Azénpénzem.hu annak kapcsán, hogy bár a kormány azt várja, hogy bővüljön a lakossági fogyasztás, valamiért ez mégsem történik meg.

A friss kiskereskedelmi adat, azaz a boltok forgalma kellemetlen meglepetés lett, a KSH friss statisztikája szerint szeptemberben az augusztusihoz képest 1,4 százalékkal csökkent. Ezt a Nagy Márton vezette NGM az árvízre fogta, de kiderült, hogy ez nem igazán fedi a valóságot. Ugyanakkor a reálbérek emelkedtek, a statisztikai hivatal adatai szerint augusztusban éves szinten 9,4 százalékkal nőtt a keresetek reálértéke.

A portál számításai alapján a nyári adóemelés révén a tranzakciós illeték 72 százalékkal haladta meg szeptemberre a júliusit. Sőt, ezt a díjstop ellenére is megérezheti a lakosság. Azt is kifejtették, hogy megemelkedtek a beszedett adók, így az idei első kilenc hónapban az előző évi (január-szeptemberihez) képest a magánszemélyektől 12,6 százalékkal többet szedtek be, miközben a cégektől a tavalyinál valamivel kevesebbet vettek el.

Az állam egyre csak szívja-szívja el a pénzt, de vissza nem szívesen ad abból

– fogalmaznak, példaként megemlítve, hogy a lakástámogatásra fordított összeg két év alatt több mint 71 százalékkal, bő 300 milliárd forinttal esett vissza.

Az idézett cikk arra is kitér, hogy pótlás gyanánt a lakosság zsebéből varázsolnák ki a pénzt. Lehetőséget adnának arra, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon lévő megtakarításokat adómentesen lehessen felhasználni lakáscélra jövőre. De a SZÉP-kártyát illetően is hasonló terveket dédelgetnek 2025-re.

Emlékeztetnek, a Kopint-Tárki friss elemzése szerint a kormányzattól kapott természetbeni transzferek (pl. egészségügy és oktatás) visszaesése miatt a teljes magánfogyasztás növekedési üteme hozzájárulása jóval szerényebb lett a vártnál. A lakosság igen sokat kényszerül költeni, zömmel az állami ellátások leépítése miatt.

A magánzsebeket is húzza a világbajnok magas áfa és az extra adók

– zárják meglátásaikat.

Mint megírtuk, Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában kijelentette, hogy „semmi túlzás nincs abban, amikor azt mondom, hogy fantasztikus évünk lesz 2025-ben, mert a világban ehhez a feltételek meglettek”. A kormányfő optimista hangvételével azonban nem minden szakértő ért maradéktalanul egyet.

„Hogy mire alapozza a miniszterelnök a reményeit, nem tudni” – így fogalmazott lapunk érdeklődésére Bod Péter Ákos, aki szerint valami baj van a bérekkel. A közgazdász szerint a valóságban nincs akkora bérnövekedés, mint amit a KSH mutat.