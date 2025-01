Nem lesz könnyű dolga a felsőoktatásba felvételizőknek, ugyanis a tavalyihoz képest sokat változtak az idei állami ösztöndíjas keretszámok. A 2025 szeptemberében induló képzéseknél mindössze négy egyetem növelte az államilag finanszírozott férőhelyeit, a többi intézménynél azonban kevesebb lett, mint 2024-ben volt.

A 2025-ös felvételi eljárásban több mint kétezerrel kevesebb állami ösztöndíjas férőhely lesz az ELTE-n, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedig plusz állami helyeket kapott, írja az eduline.hu.

A listán szereplő egyetemek között tizenötnél tapasztalható 100 férőhelynél nagyobb csökkenés. Egyes egyetemeken pedig akár 600-800 fővel kevesebben tanulhatnak majd ingyenesen.

Az állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvehető maximális férőhelyek számát, intézményekre és azon belül szakokra lebontva a felvi.hu oldalon lehet megnézni.

Állami férőhelyek száma a 2025 szeptemberében induló képzésekre:

Állatorvostudományi Egyetem – 210

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem – 82

Budapesti Corvinus Egyetem – 878

Budapesti Gazdasági Egyetem – 4202

Budapesti Metropolitan Egyetem – 438

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – 4562

Debreceni Egyetem – 8594

Dunaújvárosi Egyetem – 677

Edutus Egyetem – 80

Eötvös Loránd Tudományegyetem – 8758

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem – 2428

Gábor Dénes Egyetem – 306

Gál Ferenc Egyetem – 1256

Károli Gáspár Református Egyetem – 2552

Kodolányi János Egyetem – 339

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – 223

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – 6424

Magyar Képzőművészeti Egyetem – 201

Magyar Táncművészeti Egyetem – 230

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – 1225

Milton Friedman Egyetem – 545

Miskolci Egyetem – 4328

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – 345

Nemzetközi Közszolgálati Egyetem – 2740

Neumann János Egyetem – 1185

Nyíregyházi Egyetem – 1753

Óbudai Egyetem – 3980

Pannon Egyetem – 1700

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 2149

Pécsi Tudományegyetem – 5750

Semmelweis Egyetem – 2876

Soproni Egyetem – 1408

Széchenyi István Egyetem – 4780

Szegedi Tudományegyetem – 5685

Színház- és Filmművészeti Egyetem – 276

Tokaj-Hegyalja Egyetem – 284

A felvi.hu adatai szerint csak az Állatorvostudományi Egyetem plusz hét, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem plusz 35, a Semmelweis Egyetem plusz 76, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem plusz 265 államilag finanszírozott helyet hirdetett meg. Utóbbi azért sem meglepő, mivel még 2024 márciusában az egyetem bejelentette, hogy idén szeptemberben elindítja tanárképző karját, amely mellett átfogó bölcsészettudományi képzés is indul.

A legnagyobb visszaesés azonban toronymagasan az Eötvös Loránd Tudományegyetemen volt, amely 2062 férőhellyel csökkentette az idei keretszámát. A Budapesti Corvinus Egyetem és a Debreceni Egyetem pedig 800-800 férőhellyel kevesebb lesz az állami férőhelyek száma.

Jelentősen csökkentette az államilag finanszírozott férőhelyeit a Budapesti Gazdasági Egyetemen és a Széchenyi István Egyetemen, ahol előbbi 690-nel, utóbbi pedig 629-cel hirdetett meg kevesebb ösztöndíjas férőhelyet 2024-hez képest.

Az ELTE karain már előző évben is jóval kevesebb állami ösztöndíjas helyre lehetett jelentkezni, mint 2023-ban. Tavaly arról számoltunk be, hogy az akkori eljárásban 1760-nal kevesebb támogatott helyért folyt a verseny. Azonban az ELTE a mostani csökkenés ellenére is még mindig a legtöbb állami férőhellyel rendelkezik az intézmények között. Viszont már nem sokkal van tőle lemaradva a második helyezett Debreceni Egyetem, az idei 8594 férőhelyével.