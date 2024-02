Az Monetáris Tanács a nagyobb kamatvágások mellett szóló érveket - mint például a vártnál jobb inflációs adatok – fogadta el. A döntéshozó ezzel gyengítette azt a többekben élő képzetet, hogy árfolyamcélt is követ, ám ha a forint tovább gyengülne a jelenlegi szintekről, az újabb kihívásokat jelentene. „Mivel a piaci várakozás is 100 bázispontos vágás volt, hirtelen elmozdulás nem várható az árfolyamokban, de a kamatdöntést kiegészítő sajtónyilatkozat bármilyen irányban változtathat ezen” - mondta Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.A 100 bázispontos ütemre való áttérés után nagy kérdés, hogy a forint is egy gyengébb pályára áll-e - teszi hozzá az Amundi. A monetáris politikai intézkedések egyelőre nem támogatóak az erősebb forint szempontjából, ígyEzek ugyanakkor az MNB hatáskörén kívüli tényezők, mint például a dollár erősödése, a geopolitikai tényezők és a fejlett piaci kamatvárakozások alakulása.