A Napenergia Plusz Program keretében a kormány ingatlanonként akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a családok számára modern, akkumulátoros energiatárolóval kiegészített, úgynevezett hibrid napelemes rendszerek telepítéséhez.

A PROGRAM HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA A HÁZTARTÁSOK ÖNELLÁTÁSI KÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, VALAMINT AZ ENERGIASZÁMLÁK TARTÓS CSÖKKENTÉSE.

A kérelmek benyújtásának határideje azonban 2025. január 15-én lejár, így a pályázóknak már nincs sok idejük maradt a szükséges dokumentáció elkészítésére és benyújtására.

Lendületes volt a kezdet

A Napenergia Plusz Program 2024 januárjában indult, eredetileg 75,8 milliárd forintos keretösszeggel, amelyet a kormány később 30 milliárd forinttal megemelt, mert az előregisztráció során – amely 2024 júliusáig tartott – óriási volt az érdeklődés a program iránt. A teljes keret így 105,8 milliárd forintra hízott. Az elmúlt 11 hónapban több mint 20.500 háztartás részesült támogatásban, összesen 84,2 milliárd forint értékben, vagyis körülbelül 21,6 milliárd forint áll még rendelkezésre a pályázati keretből.

Felhők gyülekeznek a napenergia előtt

A Napenergia Plusz Program nemcsak a háztartások energiaköltségeinek csökkentését segíti elő, hanem

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK NÖVELÉSÉVEL TÁMOGATJA MAGYARORSZÁG KLÍMACÉLJAINAK ELÉRÉSÉT IS.

Az akkumulátorral ellátott hibrid napelemes rendszerek ráadásul különösen fontos szerepet játszanak a hálózati terhelés csökkentésében és az energiafüggetlenség növelésében, így a program sikeres megvalósítása nemcsak a háztartásoknak, hanem az ország egészének érdeke.

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a pályázók megfelelő szakmai támogatást kapjanak

– nyilatkozta az Economxnak Beleznai Orsolya, a magyar Wagner Solar Hungária Kft. tulajdonosa. Ez a cég több száz rendszert telepített már 2024-ben a Napenergia Plusz Program keretében, és a kivitelezésben szerzett tapasztalataik azt mutatják, hogy a megvalósítás sikere nagy mértékben múlik a megfelelő tájékoztatáson, pénzügyi megoldásokon és szakmai támogatáson.

A Wagner Solar Hungária Kft. Az első – meleg vizet biztosító – napkollektoros rendszerét annak idején még saját családi házára szerelte fel a cég alapítója, Beleznai Nándor, akinek gyermekei a kezdetben a szuterénben berendezett bemutatóteremből mentek iskolába – írja cégbemutatójában a Budapesti Értéktőzsde honlapja. Bár a megalakulást követően gyorsan az iparág meghatározó szereplői közé került a Wagner Solar, Beleznai Nándor saját bevallása szerint szerint soha nem törekedett piacvezető státuszra. Úgy véli, ennél fontosabb a stabilitás és a biztonság, az, hogy az ügyfeleik bármikor fordulhatnak hozzájuk, és jó kapcsolatuk van más magyar napelemes cégekkel is, akikkel a kezdetektől inkább erősítették, kiegészítették egymást, mint versenyeztek.

Sürget az idő

Az alapító lánya, Beleznai Orsolya felhívja a figyelmet, hogy

a támogatási kérelmek benyújtásának 2025. január 15-ei végső határideje miatt a pályázóknak már csak néhány hét áll rendelkezésükre a dokumentációk összeállítására és benyújtására.

A szakember szerint a legtipikusabb nehézségek a következők:

Önerő biztosítása: A támogatás eléréséhez elengedhetetlenül szükséges önerő előteremtése sok család számára hatalmas erőfeszítést vagy konkrét akadályt jelent, különösen a jelenlegi gazdasági környezetben.

Technikai nehézségek: Az akkumulátoros napelemes rendszerek tervezése és telepítése összetett folyamat, amely gyakran speciális szakértelmet kíván. Az optimális rendszerek tervezése és kivitelezése számos háztartás esetében gondos előkészítést és helyszíni felmérést igényel.

Adminisztratív nehézségek és határidők: Sok lehetséges pályázó aggódik, hogy az egyre szorosabbá váló határidő miatt nem lesz elég ideje a szükséges dokumentációk és engedélyek beszerzésére, elkészítésére és összeállítására, pedig mindez egy szakértő segítségével könnyebben áthidalható.

Költségtakarékos a hibrid megoldás

A Wagner Solar által eddig kivitelezett akkumulátoros napelemes rendszerek telepítéséből, illetve azok üzemeléséből szerzett tapasztalatok azt erősítik meg, hogy ezek a hibrid megoldások jelentős költségmegtakarítást biztosítanak a családoknak. A cég szerint

EGY ILYEN RENDSZER A HAGYOMÁNYOS NAPELEMES RENDSZEREKEN TÚL SOKKAL NAGYOBB ENERGIAFÜGGETLENSÉGET ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁGOT KÉPES NYÚJTANI MINDAMELLETT, HOGY A HÁLÓZAT TERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉHEZ IS HOZZÁJÁRUL.

Reggeli, nappali és éjszakai működés. Kép: Wagner Solar

Az akkumulátoros rendszerek lehetővé teszik, hogy a háztartások a napsütéses órákban megtermelt energiát a nap bármely szakában felhasználhassák. Megtudtuk, hogy

az ügyfélpéldák alapján egy megfelelő méretű rendszer akár az éves energiafogyasztás 70 százalékát is képes saját termelésből fedezni,

ami a hálózati energiafüggőség drasztikus csökkenéséhez vezet.

Az akkumulátorral ellátott rendszerek egyik legértékesebb tulajdonsága az úgynevezett „backup funkció”, amely lehetővé teszi, hogy hálózati ingadozás, vagy áramszünet esetén az inverter automatikusan átkapcsoljon, ezzel folyamatos energiaellátást biztosítva a háztartás számára az akkumulátorokban tárolt energia erejéig. Ez különösen fontos azokon a területeken, ahol eleve problémák vannak a lokális elektromos hálózat stabilitásával.

Akadnak tévhitek

A szakértő szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy az akkumulátorral működő rendszerek mindegyike képes a fent említett funkcióra, ez azonban nincs így: a backup funkció működéséhez szükséges kiegészítő infrastruktúrát még a kivitelezés előtt külön be kell tervezni.

A hibrid rendszer további előnye, hogy az inverterhez kapcsolt akkumulátorok a megtermelt és tárolt, ugyanakkor fel nem használt energiát képesek visszatáplálni az elektromos hálózatba, és ez a funkció elősegíti a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását az országos energiarendszerben.

Pénz és gógyi is kell az ingyen pénzhez

A Napenergia Plusz Program igénybevételének egyik leggyakoribb akadálya az önerő biztosítása. A családok jelentős része számára azonban korlátozottak az anyagi lehetőségek, különösen a jelenlegi gazdasági környezetben, ezért a kihívások leküzdése érdekében a Wagner Solar például kedvező pénzügyi konstrukcióval igyekszik áthidaló megoldást nyújtani az önerő előteremtéséhez.

Ráadásul a komplex rendszerek tervezésével, kivitelezésével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások hozzák magukkal a hétköznapi ember számára átláthatatlan és érthetetlen papírrengeteget, amit a bürokratikus útvesztőben bolyongva számos tényező figyelembevételével kell összeállítani. Ha mindez még valamilyen vissza nem térítendő támogatással is kiegészül, az sokszor a hivatali ügyekben jártas embereket is megdolgoztathatja, ezért sokak számára elrettentő lehet. Beleznai Orsolyától azt is megtudtuk, hogy ilyen esetekben a modern infrastruktúrák segítségével mindez gyorsítható. Kevesen tudják például, hogy a központi időpontfoglaló kihagyásával egy NAV igazolás online is beszerezhető, mindössze néhány nap alatt.