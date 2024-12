Az egészségpénztárak taglétszámának dinamikus növekedéséből is látszik, hogy egyre többen tudnak arról, hogy

az egészségpénztáron keresztül akár évi 150 ezer forint adóvisszatérítést is kaphatnak.

Az összegből az egészségpénztár semmilyen költséget nem von le, szja- és szocho-mentesen felhasználható a pénztári számláról.

Az adóvisszatérítés a pénztári befizetés 20 százaléka, legfeljebb 150 ezer forint, amit minden évben visszaigényelhetünk a befizetett adónkból. Az év végének közeledtével érdemes átgondolni, tudunk-e befizetni a pénztárba, így maximalizálva az adóvisszatérítés mértékét.

A pénztárak segítenek is a takarékoskodásban, ilyenkor számos akciót kínálnak azoknak, akik nagyobb összeggel gyarapítanák a pénztári megtakarításukat.

Év végi pénztári befizetések

Ahhoz, hogy minél több adóvisszatérítés üthesse a markunkat, érdemes még év vége előtt növelni a befizetéseinket. Az adókedvezmény nem csak a rendszeres tagdíjak, de az eseti befizetések után is jár.

Év végén a pénztárak is igyekeznek felhívni a tagjaik figyelmét, hogy ha még nem érték el az éves keretet, akkor most lépjenek. Annál is inkább, mert a pénztárak rendszerei a megnövekedett befizetések miatt év végén leterheltebbek, így arra kérik a tagokat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a befizetést. Év végén érdemes néhány nap biztonsági tartalékot hagyni arra, hogy a pénztári számlánkon időben jóvá íródhasson a befizetett összeg.

Nem egészségpénztári tag? Még nincs késő belépni!

Ha valaki most döntene úgy, hogy nem akar lemaradni az adókedvezményről, még nincs elkésve.

Az éves tagdíjat, illetve azt az összeget, amit az egészségpénztárra szeretnénk szánni, akár egy összegben is befizethetjük. Ha pedig a pénz még ebben az évben a számlánkra kerül, akkor az adóbevallásunkban azonnal kérhetjük a visszatérítést

– hívja fel a figyelmet Simondán Eszter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A belépés ma már egy alig fél órás művelet, amelyet több egészségpénztárnál online is intézhetünk.

Az online belépést biztosító pénztárak sorát immár az Allianz Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Egészségpénztár is erősítik.

Egészségpénztári akciók

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztár nyereményjátékában 50 ezer forint értékű Decathlon kártyát nyerhet, aki legalább 20 ezer forintot befizet a pénztárba december 23-ig, aki pedig 200 ezer forinttal gyarapítja a megtakarítását, az a 200 ezer forintos Hunguest Hotels ajándékutalványért is ringbe szállhat.

A Prémium Egészségpénztárban szintén befizetési akció fut, amelyen az elektromos Fiat 500-ra szerezhetnek sorsjegyeket a befizető pénztártagok. A BiztosDöntés.hu-n keresztül belépő új tagok 5 ezer forintos jóváírást kapnak decemberben, illetve 6 hónapig féláron kapják a Védőháló egészségbiztosítást.

Az OTP Egészségpénztárban tagajánló akció fut, ahol mind a meglévő pénztártag, mint az újonnan belépő, és a pénztárba befizető tag kaphat jóváírást a számlájára. Az OTP Egészségpénztárnál a BiztosDöntés.hu-n keresztül érkező tagok ingyen kapják az első egészségpénztári kártyájukat.

Az IZYS Egészségpénztárnál 2 ezer forinttal lehet olcsóbb az egészségkártya a BiztosDöntés.hu-n keresztül belépő tagok számára.

Az egészségpénztári számlát persze nem csak az adókedvezmény miatt érdemes tartani. Az igazi előny a felhasználásból származhat, hisz általa hosszabb távon egészségesebbek maradhatunk. A felhasználásnak pedig van néhány meglepő módja is.

Lakáshitelét egészségpénztárból is törlesztheti

Sokan tudják, hogy az egészségpénztári megtakarításból gyógyszereket vásárolhatnak, magánorvosi szolgáltatásokra és szűrővizsgálatokra költhetnek. Az azonban jóval kevesebbek számára ismert, hogy például a lakáshitelük egy részét is törleszthetik innen.

Lakáshitel törlesztésére minden évben a január 1-jén érvényes minimálbér 15 százalékát költhetjük havonta, így a törlesztésre szánható összeg évről évre nő

– emeli ki a BiztosDöntés.hu szakértője. A kormány, a munkáltatók és munkavállalók képviselői nemrégiben 3 éves bérmegállapodást kötöttek, így már most tudjuk, hogy – ha a gazdaság számai is megfelelően alakulnak – a minimálbér 2025-ben 290 800 forint, 2026-ban 328 600 forint, 2027-ben pedig 374 600 forint lesz.

Az egészségpénztárból így 2025-ben 43 620 forint, 2026-ban 49 290 forint, 2027-ben pedig 56 190 forint lakáshitel törlesztőrészlet fizethető havonta. Ha más egészségpénztári szolgáltatást nem veszünk igénybe – ami kevéssé valószínű – akkor 2025-ben 104 688 forint, 2026-ban 118 296 forint, 2027-ben pedig 134 856 forint adóvisszatérítésre leszünk jogosultak csak a hitellel kapcsolatos befizetések után. Így egy hosszabb futamidő alatt akár milliós tételt is spórolhatunk a hitelen, amit lényegében az állam fizet helyettünk.

Még jobb helyzetből indulhatnak azok, akik még csak tervezik a lakáshitel-igénylést. Az egészségpénztárból ugyanis a legalább 180 napja ott tartott összegből törleszthető a lakáshitel, így több idő van előre felkészülni a törlesztésre. Vannak olyan pénztárak, amelyek közvetlenül a banknak utalnak, így nincs szükség arra, hogy megelőlegezzük, majd utólag a pénztárból visszautaltassuk az onnan törlesztett összeget.