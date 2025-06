Rendkívüli közgyűlésre kerül sor Budapesten hétfő este: 18.00.-tól a második féléves büdzséről szavaznak a fővárosi képviselők. A soron kívüli ülést azért tartják meg, mert a múlt heti rendes ülésen a Tisza és a Fidesz képviselői sem vettek részt, amely határozatképtelenséget eredményezett.

„Magyar ember az űrben, magyar politika a mélyben” – közölte a véleményét Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a meghiúsult Fővárosi Közgyűléssel kapcsolatban.

Az egyik legnagyobb frakció, a Fidesz csak azzal a feltétellel vett volna részt a közgyűlésen, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat társszervezőként nem rendezi meg a szombaton végül rekord részvétellel lezajló Budapest Pride-ot. A Budapesti Büszkeség Menete néven zajló fővárosi rendezvényről ITT írtunk bővebben.

A második legnagyobb frakció, az ellenzéki Tisza mindeközben azzal indokolta távolmaradását, hogy ők nem kérnek a „politikai cirkuszból”. Erre a szintén ellenzéki DK annyival reagált, hogy a Tisza szerintük gyáván megfutamodott, a Fidesz kottájából játszik és kéz a kézben taszítják Budapestet szakadékba.

Hogy is áll most a főváros költségvetése?

Decemberben egyszer már elfogadták Budapest 2025-ös költségvetését;

ugyanakkor a Tisza Párttal kötött kompromisszumos megoldás következtében ez csupán 2025. június 30-ig van hatályban;

ez tehát azt jelenti, hogy július 1. előtt vagy új költségvetést kell elfogadni, vagy a meglévőt újra átvinni.

Most ténylegesen megbénulhat Budapest?

„Ha bizonyos döntéseket nem hoznak meg, az Budapest finanszírozásának ellehetetlenülésével fenyeget” – jelentette be előzetesen Karácsony Gergely a hétfőre összehívott rendkívüli közgyűléssel kapcsolatban.

Miért is alakulhatott ki ez a szituáció? A Telex összefoglalójából kiderül, mindezzel az volt a cél, hogy a szolidaritási hozzájárulásról szóló perek, és az esetleges kormányzati tárgyalások eredményeképpen át tudják dolgozni a fővárosi költségvetés számait.

Ugyanakkor a kormányzati tárgyalások jelenleg is zajlanak, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos per pedig folyamatban van. Hogy Budapestnek továbbra is, július 1-től is legyen költségvetése, a képviselőknek ismét jóvá kell hagyniuk a módosított költségvetési tervezetet.

A lap idézi Kiss Ambrust, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatóját, aki a jelen helyzettel kapcsolatban röviden úgy fogalmazott: amennyiben a főváros nem tud fizetni, teljesen megbénulhat Budapest, leállhatnak a közszolgáltatások, és gyakorlatilag csődeljárási folyamatot kell kezdeni.

Vitézy Dávid a hétfői rendkívüli közgyűléssel kapcsolatban arról beszélt, hogy a legnagyobb veszélyt a kormányzati elvonások jelentik. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője az Egyenes Beszédben elmondta: szerinte nem fog hirtelen összeomlani a főváros működése.

A Tisza a nyílt levelében azt írta, hogy „amennyiben biztosítottak az értelmes munkavégzés feltételei, ott leszünk a június 30-i rendkívüli közgyűlésen” és készek támogatni minden érdemi és fontos döntést. Majd egy sor követelést is felsoroltak, többek között, hogy:

Karácsony Gergely a továbbiakban „ne asszisztáljon a fideszes cirkuszhoz”

valamint, hogy „az SZMSZ-ben meghatározott jogköreivel élve tegyen meg mindent azért, hogy a közgyűlésben értelmes kérdésekről, értelmes vita folyhasson”;

mindezeken túl a főpolgármester hajtsa végre ígéreteit, mint: a költségvetés érdemi felülvizsgálata, a Bíráló Bizottság által kiválasztott cégvezetők közgyűlés elé terjesztése és a főváros likviditási helyzetének javítását célzó intézkedések végrehajtása.

„Semmi másról nem szól a főváros, csak dugóról, csődről és Pride-ról. Ezért a közgyűlésen is elkerülhetetlen, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket” – válaszolta a Telex kérdésére Szentkirályi Alexandra fideszes frakcióvezető, hogy milyen feltételekkel vesznek részt a hétfői közgyűlésen.

A kormánypárti politikus leveléből az is kiderült, hogy konkrét javaslataik vannak a rendkívüli közgyűlésre, többek között:

a Pride fővárosi szervezésétől egyszer és mindenkorra el kell határolódnia a közgyűlésnek, így utólag ítélnék el a Pride megszervezését;

a csődkérdés megoldása;

a dugók felszámolása;

a budai alsó rakpart napközbeni megnyitása a forgalom előtt, akárcsak a Lánchídé.